Cioloș: Stimați lideri PSD, o demisie de onoare nu are nimic de-a face cu drepturile constituționale

"A conduce o ţară e un privilegiu sacru, nu e un simplu drept cetăţenesc. Prezumţia de nevinovăţie o poţi invoca atunci când e vorba de un drept de simplu cetăţean, nu când eşti într-o demnitate publică. Dar pentru asta trebuie să ai Demnitate! Şi un minim respect pentru cei care ţi-au oferit privilegiul de a ocupa o astfel de poziţie în stat", a scris Dacian Cioloş, vineri, pe Facebook.El subliniază că "o demisie de onoare nu are nimic de-a face cu drepturile constituţionale", ci "cu onoarea şi cu bunul simţ"."În concluzie. Stimaţi lideri ai PSD, o demisie de onoare nu are nimic de-a face cu drepturile constituţionale. Are de-a face cu onoarea şi cu bunul simţ! La care mă încăpăţânez să cred că românii pe care presupun că-i respectaţi au dreptul", a mai scris Dacian Cioloş.