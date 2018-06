Mai multe filiale PSD și ministere din guvernul Dăncilă au transmis mesaje de susținere pentru Liviu Dragnea

"Partidul trece prin momente dificile. Aşa cum am făcut şi în alte momente grele, eu şi colegii mei vom lua cele mai bune decizii. Partidul Social Democrat va rezista tuturor presiunilor, îşi va duce la capăt mandatul încredinţat de români şi va pune în aplicare Programul de Guvernare. De prezumţia de nevinovăţie trebuie să beneficieze orice român, până la o decizie definitivă. În ciuda tuturor presiunilor, PSD va merge înainte pentru că avem o datorie faţă de toţi românii. Deciziile trebuie să le luam noi, în interiorul partidului, şi să nu fie forţate din exterior", afirmă primarul general al Capitalei,într-un comunicat de presă. Ea mai spune că adversarii îşi vor intensifica atacurile, vor lovi PSD şi vor încerca să profite politic."Acum se simte miros de “sânge politic”. Unii, din afara echipei noastre, şi care în mod evident ne sunt adversari, îşi vor intensifica atacurile şi ne vor lovi. Vor încerca să profite politic. Depinde doar de noi cum vom şti să gestionăm acest moment: cu gândul la cei care ne-au votat să aducem o viaţă mai bună românilor şi constienţi de datoria noastră faţă de echipa căreia îi datorăm onestitate, solidaritate, calm. Niciodată nu voi vorbi din afara unei echipe în care am intrat de bunăvoie. Ar fi un gest de laşitate. Ştiam de la început că vor fi momente de succes în politică, dar şi ore care ne vor testa caracterul. “Caracterul unui om nu se arată în momentele de confort, ci în cele de schimbări şi controverse”, spunea Martin Luther King Jr. Am dispreţ pentru cei care se gândesc doar la carieră şi imaginea lor, părăsind la greu familia din care fac parte", mai susţine primarul Capitalei., face apel ca oamenii să creadă că PSD va depăşi orice obstacol, iar programul de guvernare va fi pus în aplicare. De asemenea, ea spune că instabilitatea poate face mult rău României, iar dincolo de orice sentinţă, rămân oamenii şi faptele lor, iar decizia în cazul lui Liviu Dragnea arată că judecătorii "au pus în balanţă oameni şi nu fapte"."Românii trebuie să aibă încredere că vom depăşi orice obstacole şi vom continua să punem în aplicare programul de guvernare pentru care ne-au acordat votul. Trebuie să fim conştienţi că instabilitate poate face mult rău acestei ţări. Dincolo de orice sentinţă, rămân oamenii şi faptele lor. Dincolo de întâmplări, rămân principiile, onoarea şi solidaritatea. Ceea ce s-a întâmplat astăzi arată că judecătorii au pus în balanţă oameni şi nu fapte", a scris Sorina Pintea pe pagina sa de Facebook."Nu este o decizie împotriva unui om chiar dacă el e preşedintele partidului, ci împotriva partidului, împotriva milioanelor de oameni care au crezut şi cred în noi şi a milioanelor de români care astăzi o duc mai bine", a scris, joi într-o postare pe Facebook.Neacşu susţine că membrii PSD sunt "mai solidari şi mai uniţi decât oricând, alături de preşedintele Liviu Dragnea şi alături de conducerea legitimă a partidului, alături de sutele de mii de membri ai partidului şi de milioanele de simpatizanţi"."Cred în puterea noastră de a depăşi orice obstacol! Pentru că împreună suntem puternici! Pentru că suntem forţa binelui! Şi vom rămâne aşa!', a subliniat secretarul general al PSD"Liviu Dragnea a fost condamnat încă înainte de aflarea deciziei de astăzi a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dovadă stă întreaga punere în scenă a acestei piese: amânările sentinței, pregătirea manifestațiilor pe Facebook, mobilizarea pentru proteste în stradă, citirea sentinței la oră de maximă audiență și creșterea tensiunii prin citirea sentinței lui Dragnea la sfârșitul ședinței. Până la pronunțarea deciziei finale, președintele PSD beneficiază de prezumția de nevinovăție iar partidul îl susține în continuare. Cei care cer demisia sa, înainte de pronunțarea unei decizii finale, încalcă grav Constituția României, Directivele Europene și standardele Comisiei de la Veneția, care garantează, prin prevederile lor, prezumția de nevinovăție. Pentru a duce la bun sfârșit programul de guvernare și reforma justiției, cu transpunerea în legislație a deciziilor CCR, CEDO și Directivele Europene, Liviu Dragnea trebuie să rămână la conducerea partidului și a Camerei Deputaților!", a afirmat, într-o postare pe Facebook.''În acest context dificil suntem alături de preşedintele Liviu Dragnea şi ne exprimăm ferm pentru respectarea prezumţiei de nevinovăţie. Acţiunea politică a PSD trebuie să se manifeste în următoarele direcţii: păstrarea şi întărirea unităţii partidului; promovarea reformelor privind justiţia, continuarea luptei împotriva abuzurilor, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; continuarea guvernării în cadrul coaliţiei PSD-ALDE şi punerea în aplicare a programului pentru care au votat milioane de români în anul 2016'', se arată în comunicatul semnat de"Nu văd niciun motiv pentru care Liviu Dragnea să nu rămână președintele PSD și al Camerei Deputaților! Mai mult ca oricând, trebuie să rămânem uniți în fața acestor presiuni multiple menite să destabilizeze echilibrul politic în România. Respectarea prezumției de nevinovăție, așa cum ne cere Comisia Europeană, prin Directiva 2016/343, trebuie aplicată și în acest caz. Până la pronunțarea sentinței definitive, nu avem dreptul să împărțim vinovății! Înțeleg că ne apropiem cu pași repezi de campania electorală, dar toți cei care cer acum demisia președintelui PSD trebuie să înțeleagă că încalcă Constituția României, Directivele Europene și standardele Comisiei de la Veneția", a afirmat joi, într-un comunicat de presă, remis Mediafax.”Decizia de azi a judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție nu va influența în niciun fel guvernarea și nici punerea în aplicare a Programului de Guvernare. Până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată nu putem ignora motorul statului de drept: prezumția de nevinovăție. Iar prezumția de nevinovăție, principiul care are ca scop principal protejarea împotriva unor măsuri abuzive, trebuie să fie aplicată tuturor cetățenilor României, deci și președintelui PSD, Liviu Dragnea. Nu putem lăsa ca o decizie luată sub presiunea străzii, a unei părți a presei, a reprezentanților statului paralel sau a adversarilor politici să afecteze bunul mers al României, să strice imaginea țării în fața partenerilor externi. Coaliția PSD-ALDE, cu siguranță, va duce până la capăt reformele începute pentru bunăstarea românilor", a afirmat, joi seară,, într-un comunicat de presă remis Mediafax.Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, a reacţionat, joi, după condamnarea lui Liviu Dragnea, precizând că partidul trebuie să rămână unit şi că liderul PSD nu are de ce să-şi dea demisia "pentru o condamnare care nu poate să rămână în formula de azi după judecarea apelului"."Mă alătur colegilor mei care şi-au exprimat solidaritatea cu Liviu Dragnea și consider că trebuie să rămânem uniți până la capăt. Respectăm decizia instanței, însă să nu uităm că până la o condamnare definitivă există prezumția de nevinovăție garantată de Constituția României, de Directivele Europene și de standardele Comisiei de la Veneția. Să nu uităm că Liviu Dragnea este omul care a inițiat dezbaterea pe tema reformelor necesare pentru stoparea abuzurilor și a încălcării drepturilor elementare ale românilor și tot el a fost cel care a gândit un program de guvernare care are menirea de a le face dreptate românilor și de a da o șansă tinerilor. Consider că Liviu Dragnea nu are de ce să-și dea demisia pentru o condamnare care nu poate să rămână în formula de azi după judecarea apelului. Rămânem uniți și mergem mai departe în această formulă!", a scris, pe Facebook."Punerea în aplicare a Programului de Guvernare, în interesul cetățenilor, nu va fi în niciun fel afectată de decizia luată de instanță în cazul președintelui PSD, Liviu Dragnea, indiferent de cât de mult zgomot fac adversarii noștri politici. Le reamintesc tuturor că prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil sunt fundamentale pentru existența statului de drept. Aceste principii esențiale pentru buna funcționare a unei democrații sunt garantate tuturor cetățenilor României prin Constituție. Un stat european asigură respectarea libertăților și drepturilor fiecărui cetățean, funcționarea legală și constituțională a instituțiilor statului", a declarat, într-o postare pe Facebook.Acesta a adăugat că PSD, Guvernul și toți miniștrii îl susțin pe Liviu Dragnea la conducerea partidului și a Camerei Deputaților.O decizie luată sub presiunea străzii, a unei părți a presei, a serviciilor care încheie protocoale secrete sau a adversarilor politici nu trebuie să pună sub semnul întrebării bunul mers al României, să strice imaginea țării în fața partenerilor externi. Coaliția PSD-ALDE va duce până la capăt reformele începute pentru bunăstarea românilor. În ceea ce mă privește, am crezut si voi crede mereu în prezumpția de nevinovăție a oricărui cetatean, ca principiu fundamental al oricarei democratii. Sunt si raman ferm alaturi de presedintele partidului nostru, Liviu Dragnea!", a completat vicepreședintele PSD, Mihai Fifor.În opinia reprezentanților PSD Alba, decizia de condamnare a fost luată ”sub presiuni multiple: prin intermediul presei, prin intermediul serviciilor și prin intermediul străzii. Se vede în toate aceste acțiuni o regie: atacul în presă, mulțimile din piață, amînările sentinței, programarea pronunțării spre seară, la ora adunării manifestanților, pregătirea pe Facebook, păstrarea sentinței lui Dragnea la sfârșit. Și-au sincronizat până și moțiunea de cenzură cu sentința. Asta e calea prin care cei care au pierdut alegerile au înțeles să încerce să câștige puterea”.Reprezentanții PSD Alba scriu că exista decizii ale CCR pe care unii judecători le acceptă, alții nu.”Nu putem numi asta justiție. Este o ruletă rusească, din care unii scapă, iar alții cad victime. Este profund nedrept ca unii oameni să fie achitați, iar alții să fie condamnați pentru aceleași fapte, în funcție de judecătorii la care pică. Până la pronunțarea deciziei finale, președintele PSD beneficiază de prezumția de nevinovăție, mai ales în contextul actual în care decizia primei instanțe are un grad foarte ridicat de incertitudine. PSD Alba îl susține în continuare pe președintele Liviu Dragnea la conducerea partidului și a Camerei Deputaților”, aratăVicepreședinții PSD ai Regiunii de Nord-Vest,și, alături de liderul PSD Cluj,, președintele PSD Bistrița Năsăud,președintele PSD Satu Mare,, președintele PSD Bihor,și liderul PSD Sălaj,au luat act de decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată astăzi, însă sunt de părere că este o decizie în primă instanță, iar Liviu Dragnea se bucură, în continuare, de prezumția de nevinovăție, până la rămânerea definitivă a sentinței stabilită de ultima instanță de judecată.Coaliția PSD-ALDE trebuie să continue dezbaterile în vederea adoptării reformelor necesare pentru stoparea abuzurilor și a încălcării drepturilor și libertăților cetățenilor, arată liderii PSD ai Regiunii de Nord-Vest.”Liderii social-democrați ai Regiunii de Nord-Vest așteaptă ca apelul să fie judecat în concordanță cu decizia CCR și îl susțin în continuare pe președintele Liviu Dragnea la conducerea partidului și a Camerei Deputaților. Președintele Liviu Dragnea nu are niciun motiv de a-și înainta demisia înainte de pronunțarea unei decizii finale și toți trebuie să ne raportăm la prevederile Constituției României, la Directivele Europene și la standardele Comisiei de la Veneția, care garantează prezumția de nevinovăție. Coaliția la guvernare PSD-ALDE nu trebuie să fie afectată și, de aceea, nici guvernarea nu va avea de suferit. Ne vom concentra pe realizarea programului de guvernare și vom duce până la capăt reforma justiției cu transpunerea în legislație a deciziilor CCR, CEDO și Directivele Europene. Avem încredere că Liviu Dragnea își poate demonstra în fața instanței nevinovăția și poate transforma în achitare, după judecarea apelului, sentința de azi. Reprezentanții social-democrați ai Regiunii de Nord-Vest fac un apel la solidaritate și unitate în interiorul Partidului Social Democrat, fiind solidari cu Liviu Dragnea”, arată reprezentanții PSD ai Regiunii de Nord-Vest.Organizația Partidului Social Democrat (PSD) Sibiu consideră că preşedintele formaţiunii, Liviu Dragnea, care a fost condamnat joi la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare, a devenit pentru a doua oară "ţinta statului paralel" şi şi-a exprimat solidaritatea cu acesta.Conducerea organizaţiei menţionează, într-un comunicat de presă remis joi seară Agerpres, că "justiţia devine o ruletă rusească pentru cetăţenii statului român atunci când legea fundamentală nu este aplicată unitar", arătând că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost achitat de unul dintre judecători şi condamnat de ceilalţi doi, "fără să se ţină cont de decizia Curţii Constituţionale prin care infracţiunea incriminatorie este neconstituţională"."PSD îl susţine în continuare pe preşedintele Liviu Dragnea la conducerea partidului şi a Camerei Deputaţilor şi face apel la respectarea legii fundamentale şi a deciziilor CCR. Hotărârile contradictorii ale instanţelor, care în anumite cazuri ţin cont de deciziile Curţii Constituţionale şi în altele nu, creează nesiguranţă în rândul românilor de bună-credinţă. Nu este corect ca unii să fie lăsaţi să scape şi alţii să fie pedepsiţi chiar dacă acuzaţiile sunt aceleaşi. Legea trebuie aplicată conform prevederilor constituţionale. Deciziile CCR se aplică, nu se discută! Până la pronunţarea deciziei finale, preşedintele PSD beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. PSD reclamă condamnările politice. Liviu Dragnea a devenit astăzi ţintă a statului paralel pentru a doua oară", se arată în comunicatul de presă.a ţinut să reamintească faptul că liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat pentru că a îndemnat oamenii să meargă la vot, "atunci când abuzurile lui Traian Băsescu nu mai puteau fi suportate, iar aproape 8 milioane de cetăţeni au votat pentru demiterea preşedintelui"."Astăzi acei oameni care făceau parte din camarila lui Băsescu sunt liderii opoziţiei şi-l numesc "penal" pe Liviu Dragnea pentru votul liber al românilor din 2012. Majoritatea parlamentară PSD-ALDE nu va fi afectată, guvernarea nu va fi afectată. Vom realiza programul de guvernare şi vom duce până la capăt reforma justiţiei, cu transpunerea în legislaţie a deciziilor CCR, CEDO şi Directivele Europene. Decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea NU este definitivă. Acuzaţiile aduse de procurori nu sunt constituţionale. PSD rămâne unit', se subliniază în comunicat.Deputatul PSDa declarat, joi, pentru Agerpres, cu referire la condamnarea preşedintelui social-democrat, Liviu Dragnea, că acesta mai are o cale de atac în justiţie şi speră că "se va dovedi adevărul"."E prezumţia de nevinovăţie. Mai are o cale de atac. Eu sper că se va dovedi adevărul şi cred că e nevinovat. Eu sper că totul va fi bine într-un final. (...) Îmi doresc să fie linişte şi pace şi sper ca justiţia să fie corectă. Sper! Imparţială", a spus Cornel Itu.Articol în curs de actualizare