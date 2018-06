Ședință de urgență a Comitetului Executiv al PSD. Cine îi vrea capul lui Liviu Dragnea și cine îl apără după condamnare, cu punctajul de la partid

Opozanții lui Liviu Dragnea din PSD aveau programată o întâlnire, joi seară, pentru a stabili strategia pentru a crea o masă critică pentru debarcarea șefului social-democrațior, au declarat pentru HotNews surse din partid. Surse politice au declarat pentru HotNews că în acest social-democrații nemulțumiți printre care Mihai Tudose, Gabriel Vlase și Marcel Ciolacu încearcă să strângă susținerea a cat mai multi lideri pentru a-l debarca pe Dragnea.Sursele citate susțin că opoziția din interiorul PSD numără aproximativ 20 de parlamentari și câteva organizați județene.De cealaltă parte, apropiații lui Liviu Dragnea susțin că decizia de condamnare dată de instanță este una politică. Printre primii apărători ai șefului PSD au fost premierul Viorica Dăncilă care a susținut chiar că toți cei care îi cer demisia lui Liviu Dragnea încalcă grav Constituția, dar și ministrul de Interne, Carmen Dan care și-a sfătuit colegii „să tacă inteligent”.„Cred cu tărie în nevinovăția președintelui PSD și îl asigur de toată susținerea mea la conducerea partidului și a Camerei Deputaților – aceasta este singura atitudine corectă pentru respectarea prezumției de nevinovăție, așa cum ne cere Comisia Europeană, prin Directiva 2016/343. Consider că cei care cer demisia președintelui PSD înainte de pronunțarea unei decizii finale, încalcă grav Constituția României, Directivele Europene și standardele Comisiei de la Veneția, care garantează toate prezumția de nevinovăție. Guvernarea PSD -ALDE rămâne unită, obiectivele noastre, angajamentele noastre, determinarea noastră rămân aceleași. Vom realiza programul de guvernare și vom duce până la capăt angajamentele pe care ni le-am asumat în fața cetățenilor, uniți și puternici în fața tuturor piedicilor puse de cei care nu doresc binele acestui popor”, a susținut Viorica Dăncilă, într-un comunicat de presă.Premierul a criticat, totodată, judecătorii că nu au ținut cont de o decizie a CCR.La rândul său, ministrul de Interne, Carmen Dan, a susținut, pe Facebook, că sentința în cazul lui Liviu Dragnea este „una politizată.„Cumpătarea este o dovadă de înțelepciune și, atât timp cât lupta nu s-a dus până la capăt, consider că este mai bine să taci inteligent, decât să jubilezi gratuit... Nu este pentru prima dată când eu și colegii mei de partid trebuie să ne arătăm unitatea și tăria de caracter în fața unor momente grele. Am fost și voi fi alături de președintele partidului, Liviu Dragnea, şi sunt convinsă că, până la final, își va demonstra nevinovăția. Nu este o decizie definitivă! Este evident că această sentință este una politizată. Este răspunsul vindicativ nu numai la presiunea străzii, ci și la încercarea autorităților legislative și executive de a reforma statul de drept, acela real! De a armoniza legislația respectând Constituția și deciziile CCR, așa cum se întâmplă în orice democrație autentică!”, a scris Carmen Dan pe Facebook.Și liderul PSD Dolj, Claudiu Manda, spune că Liviu Dragnea trebuie să rămână la conducerea PSD și a Camerei Deputaților, iar la decizia instanței supreme a fost "o întreagă punere în scenă" a unei piese."Liviu Dragnea a fost condamnat încă înainte de aflarea deciziei de astăzi a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dovadă stă întreaga punere în scenă a acestei piese: amânările sentinței, pregătirea manifestațiilor pe Facebook, mobilizarea pentru proteste în stradă, citirea sentinței la oră de maximă audiență și creșterea tensiunii prin citirea sentinței lui Dragnea la sfârșitul ședinței. Până la pronunțarea deciziei finale, președintele PSD beneficiază de prezumția de nevinovăție iar partidul îl susține în continuare. Cei care cer demisia sa, înainte de pronunțarea unei decizii finale, încalcă grav Constituția României, Directivele Europene și standardele Comisiei de la Veneția, care garantează, prin prevederile lor, prezumția de nevinovăție. Pentru a duce la bun sfârșit programul de guvernare și reforma justiției, cu transpunerea în legislație a deciziilor CCR, CEDO și Directivele Europene, Liviu Dragnea trebuie să rămână la conducerea partidului și a Camerei Deputaților!", a afirmat senatorul PSD Claudiu Manda, într-o postare pe Facebook.Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a declarat și el că Liviu Dragnea trebuie să beneficieze de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală și că nu vede niciun motiv ca acesta să demisioneze din funcția de președinte al partidului și al Camerei Deputaților."Nu văd niciun motiv pentru care Liviu Dragnea să nu rămână președintele PSD și al Camerei Deputaților! Mai mult ca oricând, trebuie să rămânem uniți în fața acestor presiuni multiple menite să destabilizeze echilibrul politic în România. Respectarea prezumției de nevinovăție, așa cum ne cere Comisia Europeană, prin Directiva 2016/343, trebuie aplicată și în acest caz. Până la pronunțarea sentinței definitive, nu avem dreptul să împărțim vinovății! Înțeleg că ne apropiem cu pași repezi de campania electorală, dar toți cei care cer acum demisia președintelui PSD trebuie să înțeleagă că încalcă Constituția României, Directivele Europene și standardele Comisiei de la Veneția", a afirmat joi Dan Nica, într-un comunicat de presă, remis Mediafax.