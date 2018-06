Ponta: După a două condamnare Liviu Dragnea trebuie să se retragă dacă îl interesează soarta PSD 

„​Când ai o funcție publică sunt lucruri mult mai importante decât carieră personală / eu am demisionat atunci când am fost inculpat (pe nedrept) că să salvez PSD, Guvernul și regulile de drept în societatea românească / după a două condamnare Liviu Dragnea trebuie să se retragă dacă îl interesează soarta PSD, a Guvernului și a României.Ps - exact pe 21 Iunie ( cu un an în urmă ) toți pesediștii au fost traumatizați și umiliți de Liviu Dragnea să voteze moțiunea de cenzură contra Guvernului PSD Grindeanu/ iată că justiția le spală azi rușinea de atunci!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.