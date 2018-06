Condamnarea din dosarul angajărilor fictive: PNL și USR îi cer demisia lui Dragnea / Orban: România nu mai poate fi sufocată de un individ și de clanul său dominant

"România nu mai poate fi sufocată de un individ și de clanul său dominant al cărui singur scop este să-și scape pielea subordonând instituțiile statului român și interesele tuturor cetățenilor. Liviu Dragnea trebuie să-și dea demisia din toate funcțiile publice pe care le ocupă. De un an și jumătate gruparea lui Dragnea încearcă să răstoarne ordinea instituțională și constituțională a acestui stat, călcând în picioare valorile democratice și angajamentele strategice ale României", afirmă președintele PNL Ludovic Orban, citat într-un comunicat de presă."În cazul în care Liviu Dragnea nu-și dă demisia îi invit pe toți parlamentarii majorității să se delimiteze de acest rău absolut pentru România și să se alăture moțiunii de cenzură inițiată de PNL. Este momentul ca România să se elibereze de acest vechil care încearcă să conducă țara ca pe propria moșie, impunând incultura, incompetența și analfabetismul funcțional drept criterii de promovare în funcții publice a celor mai obediente persoane", mai spune el.Cei de la Uniunea Salvați România au transmis un comunicat în care solicită același gest din partea lui Dragnea și spun că "este inacceptabil ca un infractor cu două condamnări penale să rămână în una din cele mai importante funcții de conducere ale statului și să reprezinte România.""Acest infractor nu mai are ce căuta la conducerea Parlamentului și în nicio funcție publică, iar PSD trebuie să renunțe la planul de anihilare a justiției inițiat de Dragnea. Un partid condus de un infractor, care are și alte dosare în curs, nu are legitimitatea de a modifica cele mai importante legi în domeniul justiției, cu scopul vădit de a subordona procurorii și de a intimida judecătorii", a declarat președintele USR Dan Barna.