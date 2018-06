Efectul protestului din Parlament: regulamentul privind accesul va fi schimbat. Tăriceanu: Aplicăm regulile din Parlamentul European / Nu trebuie să vină toți cameramanii peste noi, să ne forțeze să dăm declarații

În acest scop, secretariatele generale ale Camerei Deputaților și Senatului și parlamentarii din comisiile juridice și de regulament au termen o săptămână să vină cu propuneri concrete.Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, nu a participat la această ședință, convocată pentru a se stabili calendarul moțiunii de cenzură.Tăriceanu a declarat că a fost agresat miercuri, atât de manifestanți cât si de cameramani, în timpul protestului."Ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlament ne demonstrează că se încearcă de către USR și poate PNL, într-o măsură variabilă sau mai mică, să se transofrme Parlamentul într-un soi de Piața Matache. Cred că unul dintre membri Parlamentului a venit și v-a aunțat că se încearcă transformarea în unitate militară. Ei bine, vreau să vă spun că elementul de referință pe care unul dintre colegii noștri, domnul deputat Ciolacu, l-a propus pentru a se avea în vedere elaborarea propunerilor de modificare a regulamentului și a regulilor pe care le aplicăm în Parlament este ceea ce se întâmplă la Parlamentul European. Nici mai mult, nici mai puțin. Dacă la Parlamentul European nu sunt reguli civilizate, nu există posibilitate de manifestare democratică pentru parlamentari, atunci nu știu ce să mai zic. Noi intenționăm decât să reveim la normalitate și să nu lăsăm în Parlament să degenereze în violențe fizice, în agresiuni, așa cum ni s-a întâmplat mie ieri din partea celor de la USR, a manifestanților care au fost aduși și chiar și a celor care probabil unii dintre ei sunt astăzi cu camerele de luat vederi aici," a declarat Tăriceanu, la finalul ședinței Birourilor permanent reunite."Ceea ce s-a întâmplat a fost un fel de maul (grămadă - n.r.), ca la rugby, în care erau de-a valma diferite persoane. Sunt de 26 de ani în Parlament și ceea ce mi s-a întâmplat ieri, nu mi s-a întâmplat niciodată de când sunt în Parlament.""Pe baza propunerilor pe care le vom primi, așa cum v-am spus, și în baza bunelor practici de la Parlamentul European sau alte Parlamente democratice, le vom stabili și în Parlamentul României. Parlamentul nu trebuie confundat, nu se fac manifestații publice nici pașnice, nici nepașnice. Ieri am văzut că practica instaurată încet-încet de un an și jumătate de USR se extinde. Am avut parte de tot felul de noutăți de tip PRM. Vă aduceți aminte, după plecarea PRM-ului în Parlament se instalase o atmosferă cât de cât civilizată. Acum, locul PRM a fost luat de paridul USR. (Eu și) Colegii mei nu suntem de acord cu asemenea gest de manifestări.Întrebat dacă se vor aplica reguli noi și pentru jurnaliști, Tăriceanu a răspuns: "În final o să trebuiască să existe și anumite reguli în ceea ce vă privește, nu cred că trebuie să vină toți cameramanii cu camerele peste noi, să ne îmbrânească, să ne forțeze să dăm declarații.""Este clar că puterea actuală a trecut la forţă şi intimidare, au început cu îngrădirea dezbaterilor parlamentare, cu lipsa de transparenţă în adoptarea unor proiecte importante şi au ajuns la ridicarea oamenilor liberi care protestează în stradă şi, cel mai probabil, îngrădirea prezenţei jurnaliştilor. Toate acestea sunt generate de o teamă de a mai fi în apropierea oamenilor care gândesc altfel decât ei. Astăzi, am asistat la o dezbatere care nu are nicio legătură cu realitatea, aş spune chiar o dezbatere paralelă cu realitatea actuală. Pentru că nemulţumirea în societate creşte tot mai mult şi pentru că oamenii caută forme diferite de a-şi spune punctul de vedere şi de a-şi face vocea auzită este foarte posibil să ajungem la transformarea Parlamentului într-o fortăreaţă, unde dumneavoastră, reprezentanţii presei, să fiţi ţinuţi undeva departe de prezenţa nobilă a reprezentanţilor puterii, iar oamenii să aibă acces în Parlament doar cu avizul şi cu pixul celor care în momentul de faţă conduc majoritatea PSD-ALDE. Este înfiorător", a spus Raluca Turcan, la finalul şedinţei Birourilor permanente reunite.La rândul său, deputatul PMP Eugen Tomac, care a ieșit înainte de finalul ședinței din sală, a declarat că "domnul Tăriceanu vrea să transforme Parlamentul într-o unitate militară.""Eu sunt de acord că nu putem tolera lucruri care sunt dincolo de civilizaţie şi asta ţine de structurile care au menirea să menţină ordinea în această instituţie, însă modul cum s-a pus problema în Biroul permanent reunit mă revoltă pentru că noi avem obligaţia să păstrăm această instituţie deschisă pentru toţi cetăţenii. Dl. Tăriceanu propune ca Parlamentul, Birourile reunite, să mandateze Secretariatul general să ia măsuri extrem de severe în ceea ce priveşte accesul în instituţie, cine invită cetăţenii, de ce-i invită, ori o asemenea abordare nu poate decât să ne revolte, pentru că avem nevoie de o instituţie liberă, este Parlamentul României şi nu aş vrea ca dintr-un exces de zel să se transforme Parlamentul într-o unitate militară", a spus Tomac la Parlament, citat de Agerpres.El a susţinut că aceste măsuri vor pune presiune şi pe grupurile parlamentare şi pe angajaţii Parlamentului."Cred că instituţia Parlamentului trebuie să dea dovadă de deschidere, iar faptul că cineva de la departamentul care are obligaţia să menţină ordinea în această instituţie nu şi-a făcut treaba nu trebuie sancţionaţi ceilalţi colegi din Parlament. Mi se pare o chestiune excesivă şi arată apucăturile dictatoriale pe care le are actuala majoritate, lucru cu care nu sunt de acord", a afirmat liderul PMP.Tomac a spus că în şedinţa Birourilor reunite PSD a cerut sancţiuni pentru USR, deoarece a permis accesul protestatarilor, miercuri, în Parlament."Grupul PSD a cerut foarte clar să se prezinte o situaţie cu privire la cei care le-au permis unor cetăţeni să vină aici să facă o anumită atmosferă", a declarat el, arătând însă că nu ştie despre ce sancţiuni ar fi vorba.Parlamentarii USR Cristian Seidler și Vlad Alexandrescu au susținut faptul că cei care au venit și au protestat la parlament le-au solicitat să le facă accesul pentru a participa la ședința de plen din balconul sălii, însă accesul li s-a refuzat pe motiv că balcoanele erau pline, deși se putea observa că nu era acesta cazul.Alexandrescu, liderul senatorilor USR, a declarat că vor continua să invite în parlament cetățeni."Ce s-a întâmplat ieri, că au venit nouă protestatari, se întâmplă de un an şi jumătate în toate pieţele oraşelor României şi în Bucureşti. Nu a fost nimeni din Guvern sau din majoritatea parlamentară care să stea de vorbă cu aceşti oameni. Nu i-au băgat în seamă. Faptul că nouă persoane, cu un gest disperat, au venit aici să îşi spună punctul de vedere, să atragă atenţia, asta arată într-adevăr un clivaj în societate şi este datoria majorităţii parlamentare să dezamorseze acest clivaj. Clivajul este urmare a guvernării şi a măsurilor iresponsabile", a afirmat Alexandrescu.El susţine că urmează "o strângere a şurubului" şi măsuri disciplinare, dar că USR va continua să-i invite pe cetăţeni în Parlament."Este manifestarea unei tensiuni sociale foarte grave, care se arată în societatea românească de un an şi jumătate. Nişte politicieni constată că au fost nouă persoane care au manifestat în Parlament, dar ei manifestă de luni şi ani de zile. Faptul că nu au fost băgaţi în seamă până acum, asta e adevărata problemă. Sute de mii de oameni acuză majoritatea parlamentară că ne duce de râpă. E un lucru evident. Au fost nouă oameni care au spus şi ei în Parlament ce cred. Foarte bine că au venit şi o să-i mai invităm şi altă dată. Dacă doar în felul ăsta parlamentarii puterii înţeleg ce se întâmplă, eu o să le propunem mai des acest exerciţiu", a adăugat Alexandrescu.