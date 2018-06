Călin Popescu Tăriceanu despre protestul din Parlament: "Am retrăit contramanifestația organizată de FSN cu muncitori de la IMGB"

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a criticat protestul de pe holurile din Parlament. "Am retrait pentru cateva minute ziua de 28 ianuarie 1990 cand la initiativa partidelor istorice PNL si PNTCD solicitasem sa avem o intalnire cu reprezentantii noii puteri de la Bucuresti, adica a FSN-ului. La Guvern ne astepta o contra manifestatie facuta de FSN cu munictori de la IMGB. Exact aceiasi atmosfera de agresivitate dusa la extrem, de intoleranta pe care am vazut-o atunci am reintalnit-o azstazi promovata de USR si simpatizantii pe care i-a adus astazi in Parlament", a declarat Tariceanu.





"Aceste manifestari sunt manifestări de tip fascist. Așa a început fascismul și totalitarismul în Europa. Și comuniștii după război la fel s-au comportat, prin violență, să acapareze puterea. Atâta vreme cât eu sunt președinte al Senatului, vă spun că nu sunt dispus să închid ochii, să mă fac că nu văd și să tolerez astfel de atitudini", a continuat Tăriceanu.





Presedintele Senatului a spus ca pe viitor se vor lua masuri in privinta vizitatorilor in Parlament. "Trebuie sa luam masuri ca pe viitor sa nu se mai intample astfel de situatii. Nu stim inca ce masuri dar fiti siguri ca ne vom gandi la asta", a mai spus Tariceanu







În timpul discursului premierului Viorica Dăncila, 10 protestatari Rezist au scandat în Parlament "Justiție nu corupție", pe holul din fata plenului nemultumiți fața de modificarea Codului de procedură penală.