​LIVEVIDEO Comisia Iordache dezbate din nou Codul de procedură penală. Votul final, miercuri

Cele mai importante și controversate modificări care vizează Codul de Procedură Penală votate la Senat (citește aici despe votul din Senat):



revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive poate fi cerută în cazul în care soluționarea cauzei nu este semnată sau redactată de către judecătorul care a participat la proces



pentru arestarea preventivă vor fi necesare probe sau indicii temeinice (ex: dacă suspectul a săvârşit o infracţiune, a influenţat martorii sau a încercat să distrugă probe)



instanța de apel nu mai poate să dea o pedeapsă cu condamnare unei persoane care a fost achitată în primă instanță decât dacă apar probe noi



dezvăluirile în timpul urmăririi penale referitoare la faptele şi persoanele care fac obiectul procedurii sunt interzise, cu excepția cazului în care se justifică interesul public "prevăzut de lege"



convorbirile, comunicările sau conversațiile interceptate şi înregistrate, care nu privesc fapta ce formează obiectul cercetării, nu pot fi folosite sau ataşate la dosarul de urmărire penală



durata urmăririi penale este redusă la un an. Dacă procurorii nu reușesc în decurs de un an să trimită în judecată persoana în cauză, atunci dosarul se clasează automat



denunţurile vor aduce reduceri de pedeapsă doar dacă sunt făcute în maximum 6 luni de la faptă



audierea unei persoane nu poate dura mai mult de 6 ore din 24 de ore, iar perioadele de 6 ore nu pot fi consecutive, intervenind un interval de 12 ore



Ce modificări au fost aduse luni (ședința este în desfășurare, se actualizează articolul, modificările apar în ordine invers cronologică) față de forma votată la Senat:



Cei de la PSD au venit înainte de ședință cu o serie de amendamente la propriul proiect modificat și votat în Senat, pe care Iordache le prezintă iar cei din comisie le votează, pe rând, în timp ce amendamentele celor de la USR și PNL sunt respinse.* La art. 164 privinds-a revenit la forma din inițiativa PSD care prevede că, prevăzute la art. 157-163.Dintre acestea:"Percheziţia domiciliară ori a bunurilor aflate în domiciliu poate fi dispusă dacă există indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de către o persoană ori la deţinerea unor obiecte sau înscrisuri ce au legătură cu o infracţiune şi se presupune că percheziţia poate conduce la descoperirea şi strângerea probelor cu privire la această infracţiune, la conservarea urmelor săvârşirii infracţiunii sau la prinderea suspectului ori inculpatuluiOrganul judiciar este obligat să se limiteze la ridicarea numai a obiectelor şi înscrisurilor care au legătură cu fapta pentru care se efectuează urmărirea penală. Obiectele sau înscrisurile a căror circulaţie ori deţinere este interzisă sau în privinţa cărora există indicii temeinice că pot avea o legătură cu săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu se ridică întotdeauna.Obiectele care nu au legătura cu cauza se restituie persoanei căreia îi aparțin, în termen de 30 de zile de la data ridicării, cu excepția celor care sunt supuse confiscării, în condițiile legii sau pentru care a fost obținut ulterior mandat de percheziție. Prin obiecte care nu au legătură cu cauza, potrivit alin. (4) se înțelege orice obiect, suport electronic de date, sau înscris care nu servește ca mijloc de probă pentru dovedirea infracțiunii pentru care a fost autorizată percheziția sau pentru care a fost obținut ulterior mandat de percheziție de la judecătorul competent, potrivit legii.”La art. 116 alineatele 2^3, 2^4 se modifică:"O persoană nu poate avea mai multe calități demartor fără identitate reală și nici nu poate fiîn același timp și martor amenințat și martor protejat în aceeași cauză.Martorul poate fi însoțit de avocat în fața organelor judiciare și se poate consulta cu acesta, inclsuvi în condiții de confidențialitate, pe tot parcursul audierii."Alineatul 2 al art. 103 se modifică și va avea următorul cuprins:"(2) În luarea deciziei asupra existenței infracțiunii și a vinovăției inculpatului instanța hoărăște motivat, cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci când instanța are convingerea că acuzația a fsot dovedită dincolo de orice îndoială"Ce prevede acum legea:"(2) În luarea deciziei asupra existenţei infracţiunii şi a vinovăţiei inculpatului instanţa hotărăşte motivat, cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.". Iordache a propus să fie din nou introdusă și votată:La art. 83 - Drepturie inculpatului după lit b se introduce o nouă literă, litera b^1 cu următorul cuprins:"b^1: Dreptul de a fi încunoștințat de data și ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi și libertăți. Încunoștințarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. Absența sa nu împiedică efectuarea actului."Ce prevede acum Art. 83:Drepturile inculpatuluiÎn cursul procesului penal, inculpatul are următoarele drepturi:a) dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;a1) dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;b) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;c) dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;d) dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;e) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;f) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;g) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;g1) dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;h) alte drepturi prevăzute de lege.Art. 64 Incompatibilitatea judecătoruluiEste incompatibil dacă:f) există o suspiciune rezonabilă că imparțialitatea judecătorului este afectată.* La Art. 10 -"(4^1) Exercitarea dreptului de a nu da nicio declaraţie nu poate fi utilizată împotriva suspectului sau inculpatului în nicio fază a procesului penal, neputând constitui o circumstanţă personală care să justifice convingerea organelor judiciare că persoana este vinovată de săvârşire infracţiunii pentru care este cercetată și nu poate fi utilizată la(n.r. - în loc de "coroborarea faptelor" cum prevedea forma adoptată de Senat)."* S-a reformulat un alineat privitor la comunicarea publică a datelor despre dosare, fără o modificare pe fond, la articolul privind prezumția de nevinovăție:(4) Prin excepție, în cursul urmăririi penale sau al judecății organele de urmărire penală sau instanța de judecată pot comunica public date despre procedurile penale care se desfășoară doar atunci când datele furnizate justifică un interes public prevăzut de lege sau acest lucru este necesar în interesul descoperirii și aflării adevărului în cauză.