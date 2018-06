PSD nu se grăbește cu numirea lui Gabriel Vlase la SIE.  Mihai Weber: "Nu s-a decis nimic în ceea ce privește audierea. Astăzi vom avea un răspuns"

Președintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, Mihai Weber, a declarat pentru Hotnews.ro că în acest moment nu există o decizie în partid privind audierea lui Gabriel Vlase. Declarația deputatului PSD vine în contextul în care Liviu Dragnea l-a ironizat vineri pe președintele Klaus Iohannis pentru adresa pe care a trimis-o în Parlament privind nominalizarea lui Gabriel Vlase la şefia Serviciului de Informaţii Externe, afirmând că o va citi până o va înțelege.





"Nu s-a decis nimic în ceea ce privește audierea lui Gabriel Vlase la șefia SIE. Cred că astăzi vom avea un răspuns", a declarat Weber.







Și liderul de grup de la Camera Deputaților, deputatul PSD Vasile Suciu, a declarat pentru Hotnews.ro că nu are informații în ceea ce privește audierea lui Vlase. "Nu avem nici informație în acest sens. Avem ședință de grup la ora 14 și poate vom știi mai multe în acest nimic", a declarat deputatul PSD.





Declarațiile deputațiilor PSD apar după ce în urmă cu câteva zile liderii social democrații vorbeau despre procedurile de audiere ale lui Gabriel Vlase.







Secretarul general al PSD, Mihai Neacșu a anunţat că marţi ar putea avea loc o şedinţă a plenului reunit al celor două Camere pe acest subiect. "Cred că s-ar impune ca luni să aibă loc o şedinţă de Birouri permanente reunite - noi aveam oricum în program aşa ceva - şi urmează să aibă loc audierea la Comisia de profil care va face un raport către plen şi probabil că marţi - că n-aş vrea să amestecăm evenimentele - să avem un plen reunit în care să se supună la vot această propunere, urmând ca în plenul reunit de miercuri să rămână problema prezentării de către doamna prim-ministru a situaţiei privind preşedinţia Consiliului European", a explicat el.





De asemenea, președintele Comisiei pentru controlul activității SIE, deputatul PSD Mihai Weber, a declarat joi că Gabriel Vlase, nominalizat de președintele Klaus Iohannis pentru a fi numit în funcția de director SIE, ar putea depune jurământul până miercuri, timp în care va fi audiat și votat în Parlament, potrivit agenției Mediafax.





”Eu zic, ca orizont de timp, că nu mai târziu de miercuri ar trebui să fie închisă procedura”, a declarat joi președintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, deputatul PSD Mihai Weber, citat de agenția Mediafax





"Într-adevăr, am primit o adresă de la preşedinte, eu şi Călin Tăriceanu, o propunere pentru SIE. Şi acum, ca să citez un clasic în viaţă: această adresă aduce mai multe întrebări decât clarificări. O să o citesc până o să înţeleg, poate e nevoie să facem o dezbatere pe această temă şi o să vă comunic. Ăsta e răspunsul la întrebarea încă nerostită în legătură cu nominalizarea la SIE", a spus liderul PSD, la Şcoala politică de vară a Tineretului Social Democrat.

De partea cealaltă, partenerul de Coaliție, președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat că propunerea făcută de preşedintele Iohannis nu a fost discutată cu Liviu Dragnea.







"O să ne vedem în cadrul Coaliţiei (pentru a discuta despre nominalizare - n.r.). Eu cred că domnul Vlase are experienţa necesară pentru că a condus Comisia de supraveghere a SIE, îl cunoaştem, e colegul nostru, e vicepreşedinte la PSD, are o funcţie importantă la Cameră. Am lucrat cu el în ultima perioadă poiectul de lege referitor la statutul Casei Regale (...). Gabi Vlase s-a ocupat cel mai mult de chestiunea asta. E un om care mie mi-a făcut o impresie foarte bună şi cred că ar fi potrivit ( la conducerea SIE – n.r.)", a explicat preşedintele Senatului într-o conferinţă de presă, potrivit news.ro.





Întrebat despre posibila amânare a calendarului de numire a lui Vlase, Tăriceanu a spus că acesta nu a fost stabilit. „Nu s-a stabilt un calendar. Nu am discutat cu domnul Dragnea nici neoficial”, a spus el.

