Fostul senator PNL Daniel Zamfir s-a înscris în ALDE

Senatorul PNL Daniel Zamfir, cunoscut ca inițiatorul Legii darea în plată, a plecat din PNL după ce conducerea partidului a decis, în luna martie, să propună excluderea sa în Consiliul Național. Zamfir l-a criticat pe Ludovic Orban și deciziile acestuia privind partidul.”PNL a devenit partidului și binomului. Că sunt persoane la vârf care au fost șantajate, nu mă interesează”, a declarat Tăriceanu.”Nu sunt aici pentru ca Ludovic Orban a decis acum trei luni să fiu exclus. Am rămas aceste trei luni pentru că am crezut că Ludovic Orban nu reprezintă vocea PNL, că el și camarila din jurul său reprezintă doar un derapaj”, a spus și Zamfir.„​Am sperat că ai mei colegi liberali să corecteze derapajul lui Ludovic Orban și al camarilei lui. PNL a pierdut din cauza lui Ludovic Orban. Din apărătorul drepturile și libertăților oamenilor, PNL s-a transformat în apărătorul abuzurilor. Este cea mai neagră și rușinoasă eră a PNL”, a spus Zamfir”Am decis să vin de Călin Popescu Tăriceanu pentru că sunt convins că toți liberalii care iubesc democrația vor fi aici. Să nu căutați un troc dintre mine și domnul Tăriceanu, nu există. Nu am venit în ALDE pentru funcții”, a adăugat el.