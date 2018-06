Băsescu: „Decizia CCR care face din ministrul Justiției un șef al președintelui României este inacceptabilă. Dacă mâine devine Dăncilă ministrul Justiției?”

„​Astăzi justiția are nivelul ei de independență, dar și nivelul ei de erori și uneori abuzuri. Legislația trebuie modificată în așa fel încât abuzurile să nu mai fie posibile, în așa fel încât un procuror care falsifică probe să fie tras la răspundere, dar nu trebuie puși sub control politic nici procurorii, nici judecătorii. Avem de dat o bătălie teribilă pentru ca numirile de procurori să nu revină din nou la partide. Decizia CCR care face din ministrul Justiției un șef al președintelui României este inacceptabilă și prin lege trebuie să restabilim cheia dublă la numirea procurorilor. Nu se poate să fie lăsată pe mâna unui om politic numirea și revocarea procurorilor. Pentru că acel om politic este sub controlul partidului. Azi e Tudorel Toader ministrul Justiției, dar dacă mâine devine Dăncilă ministrul Justiției?”, a spus Băsescu.Fostul președinte a adăugat că „lucrurile pot evolua extrem de rapid și extrem de negativ”.„O să ne trezim cu procurori numiți de Dragnea. O să ne trezim cu faptul că atunci când unui om politic i se face un dosar o să vină Dragnea și spune: schimbă-l pe procurorul șef pentru că nu a avut grijă ca omul meu de la Cucuieți să nu fie anchetat””, a mai spus el.