Liviu Dragnea: Mergem până la capăt cu modificările legilor Justiţiei. Nu afectăm independenţa justiţiei

>. Nu e adevărat , noi afectăm dependenţa Justiţiei. Noi vrem, eu vreu, ca judecătorii să poată să judece liberi şi după propria conştiinţă, să nu mai vedem cum se întâmplă în aceste zile, judecători ameninţaţi în direct la televizor, cu nume şi prenume de aşa-zişi moderatori cu grade, sau atât de proşti că nu au nici grade, dar sunt agăţaţi. Vrem ca procurorii să fie independenţi să nu mai facă dosare la comanda şmecherilor din statul paralel, să nu mai târască oameni ani de zile în procese, care la final să fie achitaţi", a mai spus Dragnea.

"De ce nu cedăm privind modificarea legilor Justiţiei şi a Codurilor Penale? Pentru că şi eu şi colegii mei din conducere, cel puţin câţiva, în primul rând ne ţinem de cuvânt pentru că noi credem ce spunem şi îi rog pe cei care se miră să caute în arhive ce am spus eu în campanie. Pe cei din statul paralel, pe care i-am tot nominalizat îi deranjează şi dreptatea şi informaţia corectă şi adevărul şi fug de adevăr ca dracu de tămâie pentru că adevărul înseamnă pentru ei sfârşitul. Încearcă prin toate mijloacele. Aşa am ajuns să vedem procurori ca Onea şi Portocală, care ameninţau, şantajau, fabricau probe false, obţineau denunţuri mincinoase pentru că avea ţintele de la şefimea lor. Uite lista, sunt incomozi, daună totală. Câţi oameni vinovaţi sau nevinovaţi stau în puşcării, nu ştie nimeni. Nimeni nu ştie în care din dosare sau procese au fost folosite probe false. Bănuiesc că vă gândiţi că pe voi nu vă prinde radarul. Vă înşelaţi. Cea mai mare greşeală e<< nu am funcţie, nu sunt vinovat>>. Nu e adevărat. Tot spectacolul cu cătuşele nu era ca să se dea mari, ci să dea un semnal. oricare puteţi fi luaţi. Să fie frică, teroarea. Noi am hotărât să nu ne fie frică", a declarat, vineri, la Şcoala Politică a TSD, Liviu Dragnea, citat de Mediafax.Preşedintele PSD a mai spus că partidul de guvernământ va merge până la capăt cu modificările propuse."Vreţi să lăsăm Justiţia la bunul plac al unor indivizi fără scrupule? Nu cred că sunteţi de acord. Statul de drept este altul decât statul de drepţi, decât poliţia politică. Ce ne-a interesat, mergem până la capăt cu programul de guvernare şi ce ne-am asumat să aduce normalitate în legile justiţiei şi Codurile Penale. Mă tot acuză, ne tot acuză <