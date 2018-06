Secretarul general al PSD: Nu am discutat în partid despre suspendarea lui Iohannis, nu cred că se va întâmpla / Despre scenariul suspendării pentru înaltă trădare: Exclus

"Nu am ştiinţă despre aşa ceva şi nu cred că se va întâmpla (suspendarea preşedintelui - n.r.). Nu, nu am discutat acest subiect în partid, nici la nivelul conducerii superioare, nici la nivelul CExN al PSD. Sunt pur şi simplu nişte opinii individuale. Ele nu au fost discutate şi în cadrul oficial în partid o asemenea variantă", a precizat el, întrebat despre suspendare.Întrebat dacă este adeptul unei suspendări a preşedintelui Iohannis, secretarul general al PSD a spus: "Îmi voi exprima opinia în faţa colegilor în primul rând, ca secretar general al partidului. Dacă eram simplu membru, probabil că v-aş fi satisfăcut curiozitatea".Totodată, întrebat dacă el crede că este necesară o astfel de sancţionare a şefului statului în cazul în care întârzie să ia o decizie cu privire la Laura Codruţa Kovesi, Neacşu a spus: "Din respect pentru colegii mei, am să vă rog să îmi permiteţi ca să îmi exprim propria părere în faţa lor, înainte de a o prezenta public"."Eu cred că noţiunea de termen rezonabil are rezonabilitate, inclusiv pentru dl preşedinte. Este foarte clar că deciziile CCR sunt executorii, eu cred că ea ar fi trebuit pusă în aplicare de îndată. Acum beneficiul termenului pentru preşedinte cred că a început să curgă din momentul în care a fost sesizat şi i s-a transmis", a adăugat el.Secretarul general al PSD a subliniat că nu există un termen constituţional până la care preşedintele să ia o decizie privind revocarea procurorului-şef al DNA."Nu avem un termen constituţional - pentru că atunci i-am fi spus "domnul preşedinte a încălcat acest termen din Constituţie sau din te miri ce altă lege". În altă materie există termene, în situaţia asta nu există termene. Eu cred că totuşi preşedintele în scurtă vreme va lua o decizie şi cred că decizia nu este decât aceea care să fie conformă cu decizia CCR", a opinat Marian Neacşu.