Ludovic Orban, despre propunerea lui Gabriel Vlase la șefia SIE: Sub nicio formă nu a fost vorba de o negociere între președinte și cei de la coaliție

"Era necesară numirea unui director al SIE, sunt convins că președintele a avut motive extrem de serioase pentru a formula această propunere, datorită structurii actuale a Parlamentului," a comentat pentru Hotnews.ro,Orban a adăugat că poziția partidului cu privire la votul pe această propunere va fi hotărâtă zilele următoare în organismele statutare.Întrebat dacă a fost vorba de o negociere între președinte și cei de la PSD, Orban a răspuns: "Sub nicio formă, cred că președintele a luat o decizie fără niciun fel de consultare sau discuții cu reprezentanții coaliției. Atitudinea președintelui față de Dragnea și clanul toxic din jurul său este o atitudine fermă, clară, de opoziție totală față de toate proiectele care riscă sa facă rău României."Nu pot să cunosc integral care sunt temeiurile care au stat la baza deciziei, dar am încredere că este o decizie corectă. Am convingerea că Dragnea nu este deloc fericit cu această propunere", a mai spus liderul liberal, pentru că, în opinia sa, aceasta pune PSD într-o situație în care, dacă decid să nu îl susțină pe un coleg de-al lor, vor fi consecințe negative iar dacă accepta nominalizarea inseamna ca face ce spune președintele Iohannis.