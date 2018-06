Cine este Gabriel Vlase, propunerea lui Iohannis la șefia SIE: vicepreședintele PSD apropiat de Hrebenciuc, ajuns de nevoie în tabăra lui Dragnea

PROFIL

dintre

numeroșii

parlamentari

care

și

făcut

la

Națională

informații

după

din

București

întreagă

să

pregătire

academică

către

siguranței

naționale

între

și

vicepreședinte

al

SIE

între

și

președintele

acestei

comisii







În

listă

împreună

alți

parlamentari

prin

care

să

pună

la

din

mai

Parlamentarii

să

privind

definiția

Securității

înlocuirea

și

libertăților

și

libertățile

Prin

această

era

să

se

în

anchetă

și

să

facă

investigații

demonstra

sarcina

imposibilă

și

în

contradicție

altă

din

Vlase este vicepreședinte al Camerei Deputaților și conduce de multe ori ședințele de plen. El a fost ales vicepreședinte regional al PSD la congresul din 10 martie, după ce mai ocupase această funcție și ca urmare a congresului din octombrie 2015.Vlase a fost singurul propus pentru funcția de vicepreședinte regional, așa cum s-a întâmplat cu majoritatea candidaților, la congresul din primăvară, deși cei mai mulți dintre cei care au făcut parte din garnitura de lideri din 2015 au fost lăsați deoparte, printre aceștia numărându-se și fostul premier Mihai Tudose sau deputatul Georgian Pop, fost președinte al Comisiei SRI.De altfel, Vlase era văzut ca apropiat al lui Tudose, vehiculându-se și că va fi propunerea acestuia când era premier pentru ministerul Transporturilor în locul lui Răzvan Cuc. După ce Tudose a fost îndepărtat, Vlase a trecut de nevoie în tabăra lu Liviu Dragnea, ceea ce a făcut ca Vlase să fie ales vicepreședinte.A fost subprefect de Bacău în perioada 2001-2004 și încă de atunci presa menționa numele său și în alte scandaluri cu retrocedări.Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, citat de Agerpres, Vlase l-a asigurat pe Gheorghe Paltin Sturdza ca va interveni pe langa factori de decizie din judetul Bacau pentru a-i facilita punerea in posesie asupra suprafetelor de padure retrocedate ilegal.Discutia a avut loc pe 6 august 2012, in cadrul unei intalniri organizate la un hotel de deputatul Ioan Adam, prin intermediul deputatului de Brasov Constantin Nita."Deputatul Vlase Gabriel le ofera garantii celor doi inculpati (Adam si Sturdza - n.r.) ca dupa data de 11 septembrie 2012, cand problemele cu justitia vor fi finalizate (facand referire la decizia ce urma sa se dea la contestatia in anulare), va incerca sa schimbe 'starea de spirit' a celor de care depinde punerea in posesie a hectarelor de padure", se arata in rechizitoriul DNA.Din discutiile purtate cu acea ocazie, dar si din denuntul formulat de Ioan Adam, anchetatorii au concluzionat ca deputatul Gabriel Vlase trebuia sa primeasca, in schimbul ajutorului sau, o suma de bani ce urma sa fie virata prin intermediul unei societati de topometrie.Pe 21 februarie 2018, procurorul DNA a amintit judecătorilor Înaltei Curți, că exista un denunt depus de Ioan Adam, insemnari din agenda personala a lui Paltin Sturdza (beneficiarul retrocedarii), dar si numeroase inregistrari ambientale si chiar o inregistrare data pe legea de siguranta nationala."In legatura cu retrocedarea terenului de 43.000 hectare, in principal au functionat doua grupari, din cea de-a doua facand parte si Viorel Hrebenciuc. De fapt, a doua grupare nu a facut decat sa inlocuiasca membrii ineficienti din prima grupare (...) Primul interesat de terenuri este Constantin Bengescu, care l-a contactat pe Ioan Adam in vederea aranjarii unei intalniri in anul 2012 cu Paltin Sturdza. Bengescu le-a spus celor doi ca are relatii la minister si ca poate rezolva. La una din intalniri a participat si deputatul Gabriel Vlase, care le-a dat garantii ca ii va ajuta cu punerea in posesie. Gabriel Vlase urma sa primeasca o suma printr-o firma de topometrie. Bengescu sustinea intr-o convorbire cu Paltin Sturdza ca va da sume de bani si unor functionari insarcinati cu punerea in posesie. Ioan Adam l-a convins apoi pe Paltin Surdza ca trebuie sa apeleze si la alti inculpati, pentru punerea in posesie. Inculpatii Varga si Calugar s-au angajat sa intervina la functionari din Bacau. Acestia au apelat si la Tudor Chiuariu, deputat de Bacau la avea vreme. Chiuariu a incheiat un contract de reprezentare juridica intre societatea sa si Paltin Sturdza, pentru un onorariu exorbitant de 2,5 milioane euro. Contractul prevedea efectuarea de demersuri pentru titlurile de proprietate a terenurilor. Acest contract de asistenta juridica ascunde pretul influentei pe langa functionarii cu atributii de retrocedare. Asistenta juridica era doar un paravan pentru traficul de influenta (...) Chiuariu a convocat la o intalnire functionari implicati in procesul de retrocedare. 'Au venit ca la mafie, si-au inchis telefoanele. Poti sa ai tupeu ca functionar sa spui ca nu vii?', se arata intr-o convorbire ambientala inregistrata intre membrii gruparii. Fostul prefect de Bacau a declarat ca Tudor Chiuariu i-a cerut o intalnire privata in legatura cu retrocedarea padurilor", a mai spus procurorul.Vlase este unul-austudiiAcademiadea SRI. De altfel,absolvirea Institututului Politehnicface un viraj bruscdomeniul. De altfel,200042008 a fostComisiei de control, iar20082012 a fostÎn prezent este membru al Comisiei de apărare și membru al Comisiei speciale parlamentare pentru nalizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale.Ce arată CV-ul postat pe site-ul Camerei Deputaților 2010: Doctor în ştiinţe militare şi informaţii, Academia Naţională de Informaţii2007: Cursuri postuniversitare, Institutul Diplomatic Român;2007: Specializare în “Analiza şi rezolvarea conflictelor armate", Georgetown University, SUA;2006: Programul pentru Înalţi Oficiali (SES), Centrul European Marshall pentru Studii de Securitate - Garmisch, Partenkirchen, Germania;2006: Colegiul Superior de Securitate Naţională, Academia Națională de Informaţii;2006: MBA, Universitatea „Gheorghe Asachi" Iaşi;2005: Colegiul Naţional de Apărare, Universitatea Naţională de Apărare;2004 - 2005: Program de perfecţionare pentru înalţi funcţionari publici - Institutul Naţional de Administraţie;1996: Institutul Politehnic Bucureşti.2013, deputatul PSD Gabriel Vlase a semnat ocu13 colegiPSD,a vrutcruce deconspirarii turnatorilorSecuritate – vezi “Revista22”2013.PSD au vrutmodifice articolulcolaboratului, prinsintagmei „au vizat îngradirea drepturilorfundamentale ale omului” cu aceea de „au lezat drepturilefundamentale”.modificare CNSASobligattransformeorgan depentru a„lezarea”,practiccu odecizie a CCR2008.