Traian Băsescu, atac dur la adresa lui Firea: ”Țoapa de Voluntari ahtiată după imagine bagă toţi banii cetăţenilor în propria-i proslăvire”

Fostul preşedinte Traian Băsescu a făcut o comparaţie între primarul Capitalei, Gabriela Firea, pe care o numeşte "'ţoapa de Voluntari", şi primarul Clujului, Emil Boc, spunând că, în timp ce la Bucureşti au fost cumpărate autobuze diesel, la Cluj au fost achiziţionate autobuze electrice, iar în timp ce Firea o atacă "mizerabil" pe Angela Gheorghiu, la Cluj primarul aplaudă artiştii de la TIFF. Băsescu mai spune că edilul Capitalei a vrut "să fure" din gloria Simonei Halep, iar Emil Boc a urmărit din tribună prestaţia acesteia la Fed Cup, potrivit news.ro.

"Diferenţe! Ţoapa de Voluntari cumpără autobuze cu motorizare diesel, în timp ce primarul de Cluj cumpără autobuze electrice. Ţoapa de Voluntari o atacă mizerabil pe Angela Gheorghiu, în timp ce primarul de Cluj aplaudă din sală marii artişti prezenţi la TIFF. Ţoapa de Voluntari vrea să fure ceva din gloria Simonei Halep şi ţine să urce pe podium alături de campioană, în timp ce la Cluj primarul a urmărit-o pe Halep din tribună la FED CUP. Ţoapa de Voluntari ne spune zilnic, pe toate televiziunile ce o să facă, în timp ce la Cluj primarul spune din când în când, ce a făcut. Ţoapa de voluntari bagă tot bugetul primăriei numai în spectacole cu artişti plătiţi regeşte mult peste valoarea lor, în timp ce la Cluj toate marile festivaluri se autofinanţează (Jazz in the Park, TIFF, UNTOLD etc. Asta este diferenţa între un primar care lucrează pentru comunitate şi o Ţoapă de Voluntari ahtiată după imagine care bagă toţi banii cetăţenilor în propria-i proslăvire.", scrie Traian Băsescu pe contul său de Facebook.

Soprana Angela Gheorghiu a transmis, prin intermediul reţelelor de socializare, un mesaj politicienilor români cărora le cere să nu mai profite pentru „interesele lor mărunte” de reuşitele personalităţilor din ţara noastră, făcând referire la gestul recent al Gabrielei Firea de a îi acorda jucătoarei de tenis Simona Halep cheia oraşului Bucureşti. În replică, Primăria Capitalei transmite marţi seară că soprana Angela Gheorghiu a acceptat titlul de cetăţean de onoare al Bucureştiului şi Cheia Oraşului şi a cerut expres ca ceremonia de acordare a acestei distincţii să aibă loc de 1 decembrie, însă cu o seară înainte a comunicat prin e-mail că va participa doar dacă edilul intervine pe lângă ANAF pentru ca instituţia să îi şteargă datoriile.

De asemenea, Gabriela Firea şi-a închis luni seară pagina de Facebook, după ce internauţii au criticat dur decizia acesteia de a se urca pe scena de pe Arena Naţională alături de Simona Halep şi reacţia sa de după evenimentul la care jucătoarea româncă de tenis şi-a prezentat trofeul de la Roland Garros, iar edilul Capitalei a fost huiduit.

Firea şi-a redeschis ulteriror contul de socializare de câteva ori, dar criticile internauţilor nu au încetat să apară, motiv pentru care edilul şi-a suspendat din nou contul, care şi la ora actuală este inactiv.