Deputații au votat pensii speciale pentru Avocatul Poporului și adjuncții săi, cumulate cu indemnizația. USR: "Pensie de 3400 euro, plus indemnizația. Vi se pare justiție socială? Rușine!"

Ce prevede proiectul:



Proiectul a trecut cu 182 voturi "pentru" și 82 "împotrivă" și va merge la Senat, care este for decizional."Începând cu luna imediat următoare intrării în vigoare, Avocatul Poporului va avea o pensie specială lunară de 3400 euro în plus față de indemnizație. Dacă asta vi se pare justiție socială, doamna Lia Olguța Vasilescu… Rușine, rușine, rușine tuturor celor care mai votează pensii speciale!" a declarat Cristian SeidlerProiectul prevede că funcția de avocat al poporului este echivalentă ca rang cu cea de ministru, iar cea de adjunct cu cea de secretar de stat."Funcția de Avocat al Poporului este asimilată ca rang cu funcția de ministru, beneficiind în mod corespunzător de toate drepturile acestuia. Salarizarea Avocatului Poporului se face conform Anexei nr. IX: Funcții de demnitate publică numire - Coeficienții corespunzători indemnizațiilor persoanelor din cadrul organelor autorității publice numite în funcții din Legea salarizării.Funcția de adjunct al Avocatului Poporului este asimilată ca rang cu funcția de secretar de stat, beneficiind, în mod corespunzător, de toate drepturile acestuia. Salarizarea adjuncților Avocatului Poporului se face conform Anexei nr. IX: Funcții de demnitate publică nuimre - Coeficienții corespunzători indemnizațiilor persoanelor din cadrul organelor autorității publice numite în funcții din Legea salarizării.""Avocatul Poporului, adjuncții Avocatului Poporului, precum și persoanele care au îndeplinit funcția de adjunct al Avocatului Poporului beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare, de pensie de serviciu în cuantum de 80% din indemnizația brută avută în ultima lună de activitate. Pensia de serviciu poate fi acordată acestora anticipat, cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, în acest caz cuantumul pensiei fiind micșorat cu 1% din baza de calcul prevăzută în acest alineat, pentru fiecare an care lipsește până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Pensia de serviciu astfel stabilită poate fi cumulată cu indemnizația pentru mandatul în curs de exercitare. Pensiil de serviciu ale adjuncților Avocatului Poporului se actualizează în raport cu indemnizația brută lunară a adjuncților Avocatului Poporului în activitate."