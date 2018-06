Ponta: „Dragnea va cuceri ultimele două bastioane: Justiția și serviciile secrete” / „Fondul Suveran de Investiții e un mega-jaf. Dragnea își va cumpăra sprijin extern” . VIDEO

Fostul premier Victor Ponta, acum liderul Pro România, susține că ultimele ieșiri ale lui Liviu Dragnea arată că „asistăm la instalare a unei dictaturi populare”, seful PSD pregătindu-se să cucerească ultimele bastioane, justiția și serviciile secrete.

„

Domnul Dragnea reprezintă o minoritate, foarte bine organizată, o minoritate care este în stare să impună lucruri. Va conduce mult timp România cât timp majoritatea care i se opune preferă să se macine în bătălii interne.

În 2016, Dragnea era un fel de rabin, iubea pe toată lumea, după care, după ce a început să prindă puterea și după ce a intrat în această paranoia că va ajunge la închisoare, a prins din ce în ce mai multă putere. Mai are două-trei bastioane pe care nu le-a cucerit, dar pe care le va cuceri în perioada următoare. Mă refer la justiție în ansamblu, la control asupra serviciilor de informații, că altfel, funcția de președinte, după cum vedeți, rămâne o chestie onorifică”, a declarat Ponta.

„Ce l-a făcut acum foarte mare este slăbiciunea domnului Iohannis”, a comentat fostul premier, adăugând că în vremea când era președinte al PSD a reușit să-l țină pe Dragnea „

acolo unde îi era locul, un șef de baroni”. „Ăsta a fost rolul său în PSD și pentru Adrian Năstase,și pentru Mircea Geoană și pentru mine, șeful baronilor”, a spus Ponta, admițând că D

ragnea „folosea tuturor”.

„Nici eu, nici Adrian Năstase nici Mircea Geoană nu suntem din același film cu Oprișan, Stănescu, toată gașca asta de baroni locali, dar valoarea lor electorală s-a văzut sâmbătă. Oamenii au fost aduși de către primari, de către baroni, care pot să mobilizeze oamenii. Dar repet, eu n-aș fi numit-o niciodată, dacă aș fi fost președinte, pe doamna Dăncilă prim-ministru. Dl Iohannis a numit-o”, a adăugat el.

Întrebat cum a ajuns în aceste condiții Viorica Dăncilă pe lista europarlamentarilor PSD, când el conducea partidul, Ponta a răspuns că „ș i dl Dragnea, și cei pe care îi reprezenta aveau dreptul să fie reprezentați de o doamnă ca doamna Dăncilă. Au fost propuneriale diverselor grupuri politice din PSD”.

„Din ceea ce știu, și eu știu mai puțin decât serviciile de informații din România, cei care vor veni cu banii oficial, fonduri de investiții israeliene, de fapt sunt bani rusești

Dincolo de planurile pentru Justiție și serviciile secrete ale lui Liviu Dragnea, fostul premier susține că înființarea Fondului Suveran de Investiții, votată de parlamentarii PSD și ALDE este un „mega-jaf” prin care actualul șef al social-democraților „își va cumpăra sprijin extern”.

„Am discutat cu foarte mulți deputați PSD și ALDE și le-am spus: „voi realizați cu Fondul ăsta Suveran al lui Dragnea e un mega-jaf, luați toate firmele de stat, le puneți într-un loc unde nu le controlează nimeni și unde se pot vinde?”. „Da, așa este, e un jaf, e îngrozitor”. „Bun și ce faceți?” „Votăm, că uite a venit și Dragnea în sală, ne-a zis ca nu cumva să nu votăm”. E cel mai mare jaf și nu interesează pe nimeni. Nu ne uităm la faptul că am reușit, după 2012, apropo de Hidroelectrica și de altele, să salvăm ce a mai rămas în companiile cu capital integral sau parțial de stat, le-am listat la bursă, au avut manageri privați. Am reușit să salvăm o parte pe care fiecare țară, de la Franța la Austria, o are, are o parte în care statul există. Le-am salvat, iar acum domnul Dragnea le ia, le pune pe toate într-un loc separat, care nu e controlat nici de Guvern, nici de Parlament, nici de curtea de Conturi, de nimeni, cu care domnia sa consideră că-și va cumpăra sprijinul extern”, a spus Ponta.