Ponta încurcă socotelile PNL: „Azi, nu e nicio șansă să treacă moțiunea de cenzură și nici nu o vom vota”

„Azi, când vorbim, nu e nicio șansă ( să treacă moțiune-n.r.) și nici nu vom vota moțiunea. Pentru că să faci o moțiune în care să zici să o dăm jos pe Dăncilăcă nu e bună - până aici sunt de acord, total, e un dezastru Dăncilă - și să vină Ludovic Orban, de ce? Care este programul economic, care este sprijinul politic, care e echipa de ministri? Nu va crede nimeni”, a spus Victor Ponta.Liderul Pro România a adăugat că, matematic și politic, fără voturi din interiorul PSD moșiunea de cenzură nu poate să treacă, ba, mai mult, îl va întări pe Dragnea.„Matematic - dincolo de partea de logică: nu poți să o schimbi pe Dăncilă cu Orban, nu pot să justific nimănui acest lucru - și politic, fără voturi din PSD nu poți să treci moțiunea. Dacă le spui pesediștilor „hai votează moțiunea ca să vină Orban”, nu cred că găsești un singur pesedist pe care să-l convingi. Doi, dl Dragnea are o rezervă strategică de 35 de voturi din partea UDMR, care se bazează pe o relație personală a dlui Dragnea cu Viktor Orban. Cât timp opoziția actuală, și mă refer chiar și la președintele Iohannis, nu reușeste să ofere o alternativă, nu ai cum să spargi acest sprijin. (...) Nu trece, dimpotrivă îl va întări pe dl Dragnea care va zice, iar am câștigat la 80 de voturi”, a comentat Ponta.El a susținut că în acest moment „nu există niciun fel de strategie în partea de opoziție”, o lipsă de coordonare. „Toată lumea se aștepta ca acest lucru să-l facă dl Iohannis. Nu cred că s-a apucat serios să construiască o opoziție. Atunci, șansele sunt zero acum”, a mai spus Ponta.Președintele PNL, Ludovic Orban, se declarase convins că parlamentarii Pro România vor vota moțiunea de cenzură a PNL, afirmând că a avut discuții în acest sens.