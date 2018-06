Șeful PSD îi atacă pe protestarii #rezist care i-au cerut socoleală după miting. „Erau patru șobolani care puneau tot felul de întrebări”

„Aseară, am plecat de la scenă la mașină. (...) Erau patru șobolani care puneau tot felul de întrebări. Cu mine mai erau vreo 30-40 de oameni participanți la miting, încărcați cu adrenalină, puteau fi nervoși”, a declarat Dragnea, la Antena 3, precizând însă că situația nu a degenerat.Șeful PSD a susținut că nu i-a fost teamă de provocări, pentru că știa că protestatarii se organizează, dar știa că sunt puțini.Ăștia s-au organizat în felul ăsta, puși de cine îi finanțează. Până la urmă va ieși adevărul la iveală, cine îi plătește, de ce îi plătește. (...) Ei de fapt acționează pentru a susține un stat polițienesc, un sistem de poliție politică. Nu mi-a fost teamă de provocări. Știam că se organizează, dar știam că sunt puțini. Toți cei care am decis și participat la organizarea mitingului am avut o responsabilitate uriașă. Sunt mândru că nu au răspuns la provocări”, a spus liderul PSD.Cât privește mizeria lăsată în Piața Victoriei de pesediștii veniți la miting, Dragnea a comentat că oamenii au avut nevoie de apă și oricum „în jumătate de oră Piața a fost curată”.„Noi am discutat cu Primăria, și o felicit pe Gabi Firea. Într-o jumătate de oră a fost curat”, a spus Dragnea.