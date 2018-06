Înainte de moțiunea de cenzură, Guvernul PSD vrea să rezolve prin OUG cea mai sensibilă problemă reclamată de UDMR, care a declanșat un scandal diplomatic între România și Ungaria

Potrivit documentului publicat de G4media.ro , Ministerul Educației propune ca unitățile înființate de învățământ preuniversitar, înființate la inițiativa autoritășilor locale să aibă un termen de cel mult un an pentru a îndeplini toate standardele de acreditare prevăzute de legea Educației.„Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, înființate la inițiativa autorităților publice locale, în procesul de organizare a rețelei școlare prevăzute de art. 61 din Legea educației nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, fără parcurgerea etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alineatul (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare - au obligația de a declanșa și se supune, în termen de cel mult 1 an, de la data de 31 august 2018, procesului de evaluare externă periodică, în vederea asigurării calității educației”, este una din modificările propuse de MEN, portivit documentului prezentat de G4media.ro Aceasta ar fi o soluție pentru rezolvarea situației Liceului Romano-Catolic din Târgu Mureș, în condițiile în care instanța a anulat decizia de înființare a unității de învățământ.Pe 13 iunie 2017, Tribunalul Mureş a admis acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul municipiul Târgu Mureş în contradictoriu cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi cu Liceul Teologic Romano-Catolic şi a anulat decizia din 2015, emisă de ISJ Mureş privind înfiinţarea unităţii de învăţământ. Decizia a fost atacată cu recurs pe 3 iulie, însă pe 2 august 2017 cererea a fost respinsă de Curtea de Apel Târgu Mureş.În septembrie anul trecut, Ungaria a anunțat îşi retrage sprijinul pentru aderarea României la organisme internaţionale, inclusiv Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), pentru o perioadă nedeterminată, ca urmare a suspendării înfiinţării Liceului Catolic din Târgu Mureş.„Ungaria consideră acest lucru ca un atac împotriva Bisericii Catolice, a minorităţii maghiare, a copiilor, a familiilor şi a procesului de restituire din România. Aceasta este o măsură extrem de neprietenoasă din partea României”, a declarat, la vremea respectivă, secretarul de stat în MAE ungar, Levente Magyar.Anterior, potrivit Mediafax, procurorii DNA au dispus în noiembrie 2016 reţinerea pentru 24 de ore a şefului ISJ Mureş, Ştefan Someşan pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul a urmărit obţinerea unui folos pentru sine sau pentru altul şi uzurparea funcţiei, în dosar fiind plasat în control judiciar pentru 60 de zile şi directorul Liceului Teologic Romano–Catolic din Târgu Mureş pentru abuz în serviciu.Aceştia au susţinut că, în contextul unor aspecte prezentate de către Someşan, Consiliul de Administraţie al ISJ Mureş a votat în unanimitate acordarea Avizului conform pentru înfiinţarea Liceului Teoretic Romano – Catolic deşi, în realitate, „Ministerul Educaţiei Naţionale nu dăduse curs, sub nicio formă, solicitării de înfiinţare a acelei unităţi de învăţământ”. De asemenea, procurorii au precizat că în aceeaşi zi, şeful ISJ a emis o altă decizie prin care, începând cu data de 15 septembrie 2014, l-a numit în funcţia de director al Liceului Teoretic Romano-Catolic pe Tamasi Zsolt-Jozsef.