Tăriceanu: Sâmbătă, în Piaţa Victoriei, vom milita pentru eliminarea statului paralel, pentru o justiţie corectă şi independentă. Trebuie să ne facem auziţi!

Tăriceanu susţine că ALDE şi-a asumat încă de la înfiinţare "să fie apărătorul drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, o voce puternică în criticarea abuzurilor care au avut loc în ultimii ani, bazate pe deja celebrele protocoale dintre SRI şi instituţiile din justiţie", iar "un adevărat partid liberal, aşa cum este ALDE, nu poate să susţină decât un lucru, şi anume necesitatea protejării, apărării, promovării drepturilor şi libertăţilor individuale"."Discursul nostru s-a axat pe nevoia ca în România să avem o justiţie corectă, o justiţie independentă, fără abuzuri. ALDE s-a poziţionat într-o manieră lipsită de orice echivoc în a condamna abuzurile şi excesele făcute în justiţie în ultimii ani. Este de datoria noastră ca în viitor acest demers pe care l-am iniţiat în urmă cu trei ani să fie dus la bun sfârşit, astfel încât să scoatem la iveală toată cangrena care a cuprins sistemul de justiţie din România", susţine liderul ALDE.El mai spune că sâmbătă se va ieşi în stradă "împotriva sistemului opresiv care s-a format în România sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA" şi îi cheamă pe oameni să se alăture mitingului PSD "pentru a arăta că lupta împotriva statului paralel are o susţinere semnificativă în rândul românilor"."Pe 9 iunie facem un nou pas în lupta noastră cu abuzurile. Pe 9 iunie vom ieşi în stradă împotriva sistemului opresiv care s-a format în România sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA. Este vremea ca şi vocea noastră să se facă auzită, nu doar a celor care protejează instituţiile de forţă, procuratura şi aplaudă spectacolul cătuşelor. Este momentul să arătăm că suntem puternici şi că lupta împotriva statului paralel are o susţinere semnificativă în rândul românilor. Sâmbătă, de la ora 20:00, în Piaţa Victoriei, vom milita pentru eliminarea statului paralel, pentru o justiţie corectă şi independentă, pentru ca abuzurile împotriva românilor să înceteze, pentru ca în România să nu mai asistăm la oameni încarceraţi pe nedrept. Pe 9 iunie trebuie să ne facem auziţi! Vino şi tu alături de noi pentru a da putere demersului nostru! Fii alături de noi în Piaţa Victoriei pentru o România demnă şi prosperă! Spune NU abuzurilor!", mai scrie Tăriceanu, care distribuind pagina creată de ALDE pentru mitingul de sâmbătă seară.Tăriceanu anunţa miercuri că ALDE va aduce la mitingul organizat sâmbătă de PSD aproximativ 20.000 de oameni, afirmând că judeţele aflate la cel mult 250 de kilometri distanţă faţă de Bucureşti vor avea o normă mai mare de oameni, în timp ce judeţele mai îndepărtate vor avea o normă mai mică. De asemenea, Tăriceanu a spus că zona Bucureşti – Ilfov are obligaţii mult mai mari şi trebuie să aducă în jur de 4.000 de persoane la miting.Mitingul PSD va avea ca temă apărarea democraţiei şi a statului de drept, iar primarul Capitalei, Gabriela Firea, spunea că în cererea de autorizare a manifestaţiei a fost estimat un număr de 220.000 - 250.000 de participanţi.