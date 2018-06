Câți manifestanți promite fiecare filială PSD din țară să aducă la mitingul din București. Unele organizații au închiriat chiar și garnituri de tren

Fiecare organizaţie PSD din ţară a mobilizat pentru mitingul de sâmbătă seară de la sute până la câteva mii de oameni, care se vor deplasa spre Capitală cu sute de maşini personale, autocare, microbuze şi chiar garnituri de tren închiriate, conform declaraţiilor liderilor judeţeni, relatează Agerpres.

DÂMBOVIŢA





Aproximativ 12.000 de membri şi simpatizanţi ai PSD din Dâmboviţa vor participa la mitingul de sâmbătă, din Piaţa Victoriei din Capitală, conform unor lideri ai organizaţiei judeţene de partid.





Circa 2.000 de persoane din cele 12.000 sunt din Târgovişte, susţin sursele citate.





Conform liderilor PSD Dâmboviţa, social-democraţii din judeţ care vor merge la miting o vor face fie cu maşinile personale, fie cu autocare puse la dispoziţie de organizatori.





''Mitingul de sâmbătă, din Piaţa Victoriei, va fi un eveniment de referinţă pentru principiile pe care le apărăm şi în care credem. Va fi mitingul românilor împotriva abuzurilor şi pentru protejarea unor drepturi fundamentale! Va fi protestul împotriva subminării unor instituţii democratice din procesul decizional la nivel de stat de drept! Va fi glasul acelora care îşi doresc o ţară normală, în care oamenii să nu aibă de suferit, nevinovaţi fiind. Sunt sigur că ne regăsim foarte mulţi în aceste cuvinte (...)'', a scris pe Facebook, preşedintele PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu.





OLT





Peste 10.000 de persoane din judeţul Olt, membri de partid şi simpatizanţi vor participa sâmbătă, la mitingul organizat de PSD la Bucureşti, potrivit preşedintelui executiv al PSD Olt, Marius Oprescu.





Acesta a precizat vineri, pentru AGERPRES, că deplasarea la miting se va face cu autocare, microbuze şi maşini personale, fiecare organizaţie stabilind independent cum se va merge la Bucureşti şi doar cele care au avut resurse puţine apelând la ajutorul organizaţiei judeţene.





De la Slatina vor merge la miting peste 1.000 de persoane, aceasta fiind şi cea mai mare organizaţie PSD din judeţul Olt.





"Deplasarea se va face cu autocare, microbuze, dar şi maşini proprii, iar participanţii vor fi membri de partid, militanţi şi simpatizanţi care au vrut să fie alături de noi. De la Slatina vor fi peste 1.000 de participanţi. Am lăsat independenţă organizaţiilor locale să găsească mijloacele de deplasare şi, acolo unde a fost nevoie - dar la foarte puţine organizaţii - am ajutat şi noi, organizaţia judeţeană. O parte din cheltuieli le suportă ei (organizaţiile locale, fiecare participant n.r ), dar avem şi la partid bani, din cotizaţii, care pot fi folosiţi dacă şi când este nevoie. Din estimările noastre, vor fi peste 10.000 de participanţi din judeţul Olt", a declarat Marius Oprescu.





GIURGIU





Preşedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a precizat pentru AGERPRES că, la mitingul organizat de PSD în data de 9 iunie, vor participa aproximativ 10.000 de oameni din Giurgiu, care vor ajunge la Bucureşti cu microbuze sau maşini personale.





"Sunt oameni care vor să trăiască într-o ţară liberă şi care cred că trebuie pus punct abuzurilor din România. Aproximativ 5.500 de oameni vor veni de la organizaţiile de partid din judeţ şi 4.500 de oameni vor veni din municipiul Giurgiu", a precizat Marian Mina.





Primarul comunei Ghimpaţi, Constantin Cărăpănceanu, una dintre localităţile cu cele mai puternice organizaţii PSD din judeţ, a spus că din localitate vor participa la miting aproximativ 250 de membrii de partid, simpatizanţi, voluntari.





"Oamenii vin cu maşinile personale şi îşi asigură singuri mâncarea. Recomandarea noastră către ei este fie paşnici, îmbrăcaţi în alb şi să nu răspundă la provocări. Fiecare îşi confecţionează propriile lozinci de încurajare, dar vor fi şi steaguri şi lozinci asigurate de organizaţia de partid, care vor fi transportate cu o maşină în capitală", a declarat Constantin Cărăpănceanu.





IAŞI





Preşedintele PSD Iaşi, Maricel Popa, a declarat pentru AGERPRES că aproximativ 5.000 de membri şi simpatizanţi PSD din judeţ, atât din mediul rural, cât şi din urban, inclusiv de la organizaţia municipală Iaşi, vor lua parte la mitingul organizat sâmbătă în Capitală.





"Avem mult mai mulţi participanţi faţă de cât s-au anunţat prima oară. Se vor deplasa la miting cu ajutorul a 60 de autocare, 40 microbuze şi chiar o garnitură de tren. Sunt foarte mulţi care vor pleca şi cu familia cu maşina personală. Toate autocarele sunt contractate de fiecare organizaţie. Nu ne-am implicat noi direct. Au fost foarte multe solicitări venite din teritoriu de a participa la acest miting. Fiecare consilier şi-a donat indemnizaţia de şedinţă pentru această lună", a declarat Maricel Popa, preşedintele PSD Iaşi.





Întrebat fiind ce îi determină să participe la mitingul de sâmbătă, Maricel Popa a declarat că "nu mai vrem să avem procurori "Portocală".





"Nu mă aşteptam să meargă atâţia la o acţiune a PSD. Sunt 280 de milioane de euro câştigate la CEDO de care nu răspunde nimeni. Din aceşti bani s-ar putea face un spital regional de urgenţe sau s-ar realiza centura Iaşiului, sau autostrada de la Iaşi până la Târgu Frumos. Avem încredere în Justiţie dar nu vrem să mai apară astfel de indivizi gen Portocală", a declarat Maricel Popa, preşedintele PSD Iaşi.





BRAŞOV





Cei 3.500 de participanţi din Braşov la mitingul PSD de sâmbătă se vor deplasa în Capitală cu 49 de autocare, 5 microbuze şi 312 maşini personale.





''Acestea sunt luate în calcul până acum, dar numărul lor mai poate creşte. Mâncarea şi-o asigură fiecare participant, iar apa este achiziţionată de filiala Braşov (...) Pancartele vor avea mesaje preluate de la nivel naţional, dar vor fi şi texte de la Braşov'', a precizat, vineri, purtătorul de cuvânt al PSD Braşov, Daniel Giurma.





HUNEDOARA





Circa 3.000 de oameni vor reprezenta filiala judeţeană Hunedoara a PSD la mitingul de la Bucureşti.





"Vor fi aproximativ 3.000 de oameni, membri şi nemembri de partid. Am avut foarte multe solicitări de participare la acest miting, dar nu sunt suficiente mijloace de transport", a declarat vineri, pentru AGERPRES, preşedintele filialei judeţene PSD Hunedoara, deputatul Laurenţiu Nistor.





Transportul participanţilor va fi asigurat cu autocarele, microbuzele şi cu autoturisme personale, plecarea fiind stabilită pentru sâmbătă dimineaţa, din oraşele şi comunele judeţului.





Pregătirile au fost făcute de organizaţiile locale, iar cheltuielile vor fi decontate de filiala judeţeană.





ALBA





Un număr de 2.500 de social-democraţi şi simpatizanţi din Alba ai Partidului Social Democrat (PSD) vor fi prezenţi la mitingul organizat sâmbătă seara la Bucureşti, cheltuielile de transport fiind suportate de către organizaţia judeţeană şi organizaţiile locale, a declarat, joi, pentru AGERPRES, deputatul Ioan Dîrzu.





Acesta a "semnalat" şi o problemă cu care s-au confruntat atunci când au închiriat mijloacele de transport, susţinând că Alba este un judeţ "deficitar" din punct de vedere al numărului autocarelor deţinute de firmele de transport. "Ne-au mai trebuit vreo patru-cinci autocare. Am închiriat şi microbuze", a declarat liderul social-democraţilor din Alba, Ioan Dîrzu.





Deputatul a adăugat că unii dintre participanţi se vor deplasa cu autoturisme.





Întrebat la cât se ridică cheltuielile şi cine anume le suportă, Dîrzu s-a limitat doar a spune că acestea sunt împărţite între organizaţia judeţeană şi cele locale.





În ceea ce priveşte mâncarea, social-democratul a spus că fiecare îşi va lua câte "un pacheţel" de acasă, urmând ca pe traseu să fie făcute opriri. "De o apă, ne îngrijim noi", a menţionat Dîrzu.





Numărul celor care s-au înscris pentru a merge la miting era joi de 2.250, însă Ioan Dîrzu s-a arătat optimist că PSD Alba îşi va atinge "targetul" de 2.500 de participanţi.





"70% dintre ei sunt membri de partid, iar restul simpatizanţi", a mai spus acesta.





GORJ





Circa 2.000 de social-democraţi gorjeni vor participa, sâmbătă seara, la mitingul organizat de PSD în Capitală, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al PSD Gorj, Anca Borduşanu.





"Organizaţia judeţeană a PSD Gorj va merge la Bucureşti, la mitingul organizat sâmbătă în Piaţa Victoriei, începând cu ora 20,00, cu 2.000 de participanţi. Cifra nu este una impusă de către centru, ci este o cifră pe care noi am comunicat-o în cadrul Comitetului Executiv Naţional care a avut loc la Bucureşti luni. (...) Eu spun că ne-am mobilizat într-un mod exemplar, am avut şi şedinţe de lucru în care am comunicat tuturor colegilor, preşedinţilor de organizaţii care este modul de deplasare şi amănunte care ţin exclusiv de partea de organizare", a precizat Anca Borduşanu.





Costurile deplasării vor fi suportate de către organizaţia judeţeană a partidului, a mai spus Borduşanu.





"Ne vom deplasa către Bucureşti cu autocare, cu microbuze şi cu maşini personale, totul va fi foarte bine organizat. Costurile deplasării sunt suportate, în ceea ce priveşte microbuzele şi autocarele, de către organizaţia judeţeană. Şi prin declaraţiile mediatice de la nivel central s-a spus că, acolo unde organizaţiile judeţene întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte comandarea mijloacelor de transport şi plata lor, va interveni organizaţia centrală, însă noi nu am făcut o astfel de solicitare", a afirmat sursa citată.





ARAD





Organizaţia judeţeană a PSD Arad va participa cu circa 1500 de persoane la mitingul ce va fi organizat de PSD sâmbătă, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, la ora 20.00, a precizat deputatul Dorel Căprar, liderul social- democraţilor arădeni.





Potrivit acestuia, mitingul nu va fi organizat cu scopul de a susţine Guvernului, el fiind îndreptat împotriva împotriva abuzurilor instituţionale.





"Era necesară organizarea unui miting, pentru a arăta României că PSD- ul este unit. PSD Arad va participa cu circa 1.500 de persoane. Sperăm că vom trezi spiritul românilor, pentru a nu se mai lăsa călcaţi în picioare de anumite instituţii care au funcţionat şi mai funcţionează după bunul plac, iar legea este lăsată la o parte", a declarat pentru AGERPRES, Dorel Căprar.





Potrivit sursei citate, cei aproximativ 1500 de social- democraţi arădeni care vor lua parte la mitingul ce va avea loc sâmbătă, în Capitală, vor face deplasarea cu autocare, microbuze, maşini personale sau cu trenul, fiecare urmând să suporte costurile implicate de călătorie.





Acesta a mai precizat că, la recomandarea conducerii centrale a partidului, manifestanţii vor purta cămăşi sau tricouri de culoare albă.





BOTOŞANI





Aproximativ 1.100 de membri ai organizaţiei judeţene Botoşani a PSD vor participa la mitingul partidului care va avea loc în Bucureşti, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele organizaţiei, senatorul Doina Federovici.





Potrivit acesteia, transportul va fi asigurat cu 18 autocare, şase microbuze şi 30 de autoturisme, costurile urmând a fi acoperite din bugetul organizaţiei judeţene.





De asemenea, partidul va pune la dispoziţia membrilor care fac deplasarea în Capitală şi pachete cu alimente şi apă. Mijloacele de transport vor pleca din Botoşani în jurul orei 8.00.





NEAMŢ





Filiala PSD Neamţ la participă la mitingul de sâmbătă, de la Bucureşti, cu 1.850 de delegaţi, a declarat pentru AGERPRES deputatul Alexandru Rotaru, vicepreşedinte al filialei.





La miting vor fi reprezentanţi ai fiecărei dintre cele 83 de organizaţii social-democrate din judeţ.





Potrivit sursei citate, deplasarea către Bucureşti se va face cu 21 de autocare, 10 microbuze şi peste 100 de autoturisme.





Cheltuielile legate de transport şi masa participanţilor vor fi suportate de către filiala PSD Neamţ, a mai precizat deputatul Alexandru Rotaru.





BUZĂU





Peste 4.000 de membri şi simpatizanţi din cadrul organizaţiei judeţene a PSD Buzău se vor deplasa sâmbătă în Capitală, atât cu autobuze şi autocare, dar şi cu autoturismele personale.





Preşedintele executiv al PSD Buzău, Petre Emanoil Neagu, a declarat pentru AGERPRES căau fost închiriate 80 de autobuze şi autocare.





"Mulţi membri şi simpatizanţi ai PSD, dar şi alte persoane care vor dori să protesteze se vor deplasa cu autoturisme personale, dar au fost închiriate şi 80 de autobuze şi autocare", a precizat sursa citată.





Preşedintele executiv al PSD Buzău a mai spus că participanţii la miting vor purta pancarte şi bannere "împotriva abuzurilor din Justiţie, a abuzurilor de tot felul".





ARGEŞ





PSD Argeş va mobiliza aproximativ 3.000 de persoane pentru mitingul de sâmbătă, de la Bucureşti, acestora urmând să li se adauge circa 1.000 de membri şi simpatizanţi ai ALDE din judeţ.





Potrivit preşedintelui PSD Argeş, senatorul Şerban Valeca, pentru aproape jumătate dintre social-democraţii care se vor deplasa la Bucureşti au fost închiriate autobuze, restul urmând să folosească autoturismele personale. Cheltuielile de transport vor fi suportate din bugetul organizaţiei judeţene, provenit din cotizaţii.





La rândul său, deputatul Andrei Gerea, vicepreşedinte ALDE, a anunţat că organizaţia judeţeană din Argeş va fi reprezentată la Bucureşti de aproximativ 1.000 de oameni.





"Eu sunt convins că, până la urmă, chiar dacă nu vom găsi suficiente autocare şi trenuri, oamenii vor veni cu maşinile personale. Pentru Argeş avem, să spunem, o cotă de 1.000 de delegaţi", a precizat Gerea într-o declaraţie dată presei locale.





VASLUI





Un număr de aproximativ 3.000 de membri şi simpatizanţi ai PSD din judeţul Vaslui vor participa, sâmbătă, la mitingul organizat de formaţiunea politică, la Bucureşti, a declarat pentru AGERPRES secretarul executiv al organizaţiei judeţene a PSD Vaslui, Ciprian Trifan. Potrivit acestuia, cei care vor participa la miting vor merge atât cu maşinile personale, cât şi cu autocare închiriate.





"Din Vaslui vor participa între 2.500 şi 3.000 de membri şi simpatizanţi. Unii se vor deplasa cu maşinile personale, alţii vor merge în grupuri organizate, cu mijloace de transport închiriate. S-au făcut contracte cu firme de transport, totul s-a desfăşurat cu responsabilitate. Şefii de organizaţii din judeţ s-au mobilizat şi s-au implicat pentru organizarea corespunzătoare a deplasărilor către capitală", a declarat Ciprian Trifan.





Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a anunţat, încă de la începutul săptămânii, că organizaţia pe care o conduce poate să mobilizeze peste 2.500 de oameni pentru mitingul de la Bucureşti. El i-a invitat, totodată, şi pe cei care nu sunt membri de partid să se alăture acţiunii PSD de pe 9 iunie.

CARAŞ-SEVERIN

Peste 2.000 de membri şi simpatizanţi PSD din Caraş-Severin vor participa, sâmbătă, la mitingul organizat de această formaţiune politică, în capitala ţării.

Potrivit social-democraţilor cărăşeni, cele 2.000 de persoane se vor deplasa, la Bucureşti, cu autocare, microbuze, autoturisme personale şi chiar cu trenul. Pentru autocare şi microbuze s-au încheiat contracte cu mai multe firme, deconturile fiind făcute de fiecare organizaţie în parte. Alături de ei vor fi şi simpatizanţi, nu doar membri de partid.

Participanţii la miting vor purta pancarte şi bannere, au mai precizat social-democraţii cărăşeni.





COVASNA





În jur de 600 de persoane din toate organizaţiile locale ale PSD Covasna vor participa la mitingul de sâmbătă, potrivit liderului social-democraţilor covăsneni, Horia Grama.

El a precizat, pentru AGERPRES, că cei care vor participa la mitingul de sâmbătă se vor deplasa la Bucureşti cu 40 de maşini personale, dar vor avea la dispoziţie şi 9 microbuze şi 6 autobuze.

Horia Grama a menţionat că au fost probleme cu asigurarea transportului, motiv pentru care, din judeţul Covasna, nu pot veni la Bucureşti mai mulţi social-democraţi.

"Oamenii merg benevol, nu luaţi cu arcanul. Fiecare organizaţie suportă costurile", a subliniat Horia Grama.

MUREŞ

Secretarul executiv al PSD Mureş, Dragoş Bardoşi, a declarat vineri, pentru AGERPRES, că pentru mitingul PSD, programat în Bucureşti, din judeţ vor pleca 950 de persoane, toate îmbrăcate în alb.

"Vor pleca de aici 950 de persoane din tot judeţul, 15 autocare, 5 microbuze, iar restul cu maşini personale. E un miting îndreptat împotriva abuzurilor, e un miting prin care apărăm Justiţia. Noi cerem ca procurorii să îşi poată face treaba liniştiţi, fără să li se impună anumite soluţii, la fel şi judecătorii. Pentru respectarea legii. Oamenii vor fi îmbrăcaţi în alb", a declarat Dragoş Bardoşi.





Potrivit acestora, cheltuielile sunt suportate de fiecare organizaţie în parte, cu excepţia celor fără resurse financiare, caz în care s-a apelat la cea judeţeană. De asemenea, se asigură pentru manifestaţie şi bannere cu texte recomandate de organizaţia centrală şi, după caz, stabilite de cea judeţeană. În multe cazuri, membrilor şi simpatizanţilor li s-a recomandat să-şi aducă "pacheţelul" cu mâncare de acasă, doar apa fiind pusă la dispoziţie de organizatori. De asemenea, dress code-ul pentru eveniment prevede cămaşa albă.