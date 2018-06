CCR: Monitorul Oficial revine în subordinea Camerei Deputaților. Judecătorii au respins sesizarea lui Iohannis

Curtea Constituţională a României (CCR) a respins marţi sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputaţilor, au declarat pentru Agerpres surse din CCR.







În decembrie anul trecut, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care Monitorul Oficial se întoarce în subordinea Camerei Deputaților, după ce în 2012 a fost trecut în subordinea Guvernului prin ordonanță de urgență emisă atunci de premierul Victor Ponta.





Proiectul de lege adoptat în decembrie a fost inițiat de PNL și USR în contextul în care guvernul condus de Sorin Grindeanu a dat controversată OUG 13 care a apărut seară târziu în Monitor.





La începutul acestui an, președintele Klaus Iohannis a atacat la Curtea Constituțională legea prin care Monitorul Oficial trece sub autoritatea Camerei Deputaților, de sub autoritatitea Guvernului. Șeful statului ceruse parlamentului să reexamineze legea, însă parlamentarii nu au modificat proiectul pe fond.