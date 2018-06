Dumitru Buzatu susține că PSD Vaslui ar putea aduce la miting 2.500 - 3.000 de oameni. Costurile transportului vor fi acoperite de cotizațiile de partid

Organizaţia PSD Vaslui ar putea aduce 2.500 - 3.000 de oameni la mitingul care ar urma să fie organizat sâmbătă, la Bucureşti, de social-democraţi, a susținut luni preşedintele filialei, Dumitru Buzatu, citat de Agerpres.







"S-a tot discutat despre organizarea acestui miting, s-au enunţat obiectivele sale şi, evident, s-a creat un nivel de aşteptare în rândul oamenilor. Eu cred că pregătirea cea mai bună nu trebuie să o avem noi, preşedinţii organizaţiilor, ci oamenii, cei care urmează să fie mobilizaţi pentru a fi prezenţi la acest miting şi eu m-am confruntat în ultimele săptămâni cu nenumărate solicitări de a declanşa această acţiune. (...) Noi am estimat, în raport cu capacitatea de transport, am făcut o estimare foarte realistă, că am putea aduce în condiţii de siguranţă 2.500 - 3.000 de oameni la acest miting", a spus Buzatu, la Palatul Parlamentului, înainte de şedinţa conducerii PSD.







El a susținut că sursele de finanţare pentru deplasarea celor care vor participa la miting sunt "cotizaţiile şi contribuţia personală a celor care se deplasează". "Vom vedea dacă vom definitiva contractele de transport în măsura în care se va lua astăzi (luni - n.r.) hotărârea fermă de a declanşa această acţiune. Nu am avut în vedere asigurarea cazării, am avut în vedere o acţiune de o singură zi", a menţionat el.