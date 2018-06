Tăriceanu, despre candidatul la președinție: Avem două variante-candidatură comună și din partea fiecărui partid din coaliție

"Avem două variante, o variantă este să avem două candidaturi, din partea fiecărui partid, PSD şi ALDE. Cealaltă variantă este să avem o candidatură comună. Până acum nu am discutat acest lucru şi nici nu îl discutăm pentru că agenda politică nu este marcată încă de apropierea, iminenţa acestor alegeri şi vrem să ne axăm eforturile nu pentru competiţie, care sigur va trebui să dea până la urmă o soluţie, vrem să ne axăm cu precădere pe exerciţiul guvernamental, pe susţinerea Guvernului, care trebuie să livreze tot ce ne-am angajat", a spus Tăriceanu la Antena 3, întrebat cine va candida la preşedinţie din partea coaliţiei.Liderul ALDE a respins, totodată, informaţiile potrivit cărora ar exista tensiuni în coaliţie."Nu am avut probleme şi nici opinii diferite, dar, de un an şi jumătate, cu o periodicitate perfectă, apar public informaţii că există tensiuni în cadrul coaliţiei. Nu este nimic şi eu şi Liviu Dragnea trebuie de fiecare dată să le dezminţim", a adăugat Tăriceanu.