Ludovic Orban: PNL va fi alături de șeful  statului în decizia referitoare la Kovesi / Credeți că România mai are vreo șansă să fie primită în OECD după decizia CCR?

Curtea Constituţională a României a stabilit, cu majoritate de voturi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministrul justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi. CCR a arătat, în comunicatul oficial privind decizia de existenţă a conflictului instituţional între preşedinte şi ministrul Justiţiei, că şeful statului urmează să emită decretul de revocare din funcţie a şefei DNA.





Întrebat cum se va raporta PNL la decizia președintelui Klaus Iohannis referitoare la revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de șef al DNA, Ludovic Orban a răspuns că "PNL va fi alături de președintele României", relatează Mediafax."PNL va fi alături de președintele României. Suntem convinși că președintele va lua deciziile cele mai bune pentru România. Am spus din capul locului că nu există nicio prevedere constituțională prin care CCR, de fapt o majoritate politică din CCR, să poată să dea un ordin președintelui. Președintele este deținătorul de putere cel mai legitim din România, care are în spate jumătate plus unu din voturile cetățenilor și nu poate fi, conform Constituției, forțat să facă sau să nu facă ceva. Decizia, din punctul meu de vedere, nu îi este opozabilă. Curtea nu poate să forțeze președintele să facă ceva", a spus Ludovic Orban.Întrebat ce va face PNL dacă Iohannis va decide să respecte decizia Curții Constituționale și să o revoce pe Laura Codruța Kovesi, Orban a răspuns că trebuie "să lăsăm timpul să curgă"."Să lăsăm timpul să curgă. Președintele va anunța public după publicarea motivării", a spus liderul PNL.Liderul PNL s-a arătat de asemenea rezervat în privința aderării României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), după reacția directorului organizației exprimată în legătură cu decizia CCR."Uitați-vă la reacțiile în urma deciziei Curții Constituționale, reacția venită de la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Gândiți-vă că România este în curs de aderare la OECD. Credeți că mai are vreo șansă România să fie primită la OECD după poziția exprimată de directorul din cadrul OECD apropo de decizia CCR sau alte poziții publice exprimate de oficiali de la nivel internațional, în urma acestei decizii a Curții", a mai spus, duminică, la Mediaș, președintele PNL, Ludovic Orban.Șeful structurii anticorupţie din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Drago Kos, este citat într-un interviu declarând că "recenta decizie a CCR contravine în mod evident echilibrului puterilor în stat în ţara dvs şi independenţei sistemului judiciar".Ulterior, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, pe Facebook, că luni se va adresa OECD, ca să i se comunice dacă declarațiile lui Drago Kos, care a criticat decizia CCR, au fost făcute în nume propriu sau în numele Organizației.