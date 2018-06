Tudorel Toader anunță că se va adresa OECD după declaraţiile unui oficial al Organizaţiei care a criticat decizia CCR privind revocarea şefei DNA

"Ameninţări de la OECD, sau manipulări interne? Luni dimineaţă, mă voi adresa OECD pentru a comunica în mod oficial dacă afirmaţiile dlui Drago Kos au fost făcute în nume propriu sau în numele OECD", scrie Toader pe contul său de Facebook."Într-un articol publicat în data de 1 iunie, se afirmă faptul că în numele OECD, dl Drago Kos a făcut o serie de afirmaţii, de o mare gravitate, la adresa instanţei de contencios constituţional române. Totodată, aceeaşi publicatie, citează, atribuind aceleiaşi surse, de asemenea în numele OECD, afirmaţiile potrivit cărora «Ministrul vostru al Justiţiei va învaţa curând, într-un mod dur, că este într-o mare eroare». Dată fiind gravitatea acestor afirmaţii, precum şi experienţe similare, când s-au atribuit unor organizaţii, precum GRECO, luări de poziţie care ulterior nu au fost confirmate, pentru corecta informare a opiniei publice, consider absolut necesar să se facă lămurirea solicitată", precizează ministrrul Justiţiei.Într-un interviu publicat vineri de Ziare.com, Drago Kos, şeful structurii anticorupţie din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, a declarat că "recenta decizie a CCR contravine în mod evident echilibrului puterilor în stat în ţara dvs şi independenţei sistemului judiciar"."Nu pot evita sentimentul că este o acţiune intenţionată, cât timp am mai văzut asemenea stranii interferenţe ale unor curţi constituţionale din Balcani în lupta anticorupţie în ultimii ani. Magistraţii români au clarificat că nu vor reveni la vechile timpuri, când politicienii le spuneau ce şi cum. Comunitatea internaţională îi va susţine în această privinţă. DNA este una dintre poveştile de succes în lupta anticorupţie la nivel mondial. Funcţionarea şi rezultatele sale sunt model de studiu pentru generaţii de studenţi în întreaga lume. Actualul guvern al României nu vrea să continue lupta împotriva corupţiei la nivel înalt şi face orice pentru a găsi o scuză în acest sens. Ministrul vostru al Justiţiei va învăţa curând, într-un mod dur, că este într-o mare eroare. Îmi pare rău că imaginea ţării are de suferit din cauza declaraţiilor lui impulsive", continuă Kos, potrivit Ziare.com.