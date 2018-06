Tăriceanu: Nu e miting de susținere a Guvernului, ci de protest față de încălcările din justiție

"Nu e de susținere a Guvernului, ci de protest față de tot ceea ce s-a întâmplat în acești ani în justiție, de exemplu încălcările grave care au avut loc în privința drepturilor și libertăților. Astăzi citeam un mic raport cu ascultările telefonice din 2005 până în 2014. Sunt 248.000 de persoane care au fost ascultate. Vi se pare normal?", a afirmat vineri seară, la Digi 24, președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu.Acesta a adus în discuție și numeroasele mandate de interceptare ale SRI în perioada 2005-2014."Este vorba despre mandate de interceptare, numărul lor fiind scos din rapoartele depuse de SRI la Parlament. În 2005 am plecat de la 6.370 de mandate și în 2014 sunt 44.760, adică de șapte ori mai mult. În total 248.000 de mandate. Asta vi se pare că este o țară în care funcționează statul de drept?", a completat Tăriceanu.Întrebat dacă SRI ar trebui să explice ce au vizat aceste mandate și dacă acestea au fost legale, șeful Senatului a răspuns afirmativ."Sigur că da (n.r.- SRI ar trebuie să dea explicații). Nu se poate ca în România care este o țară care nu a fost afectată de atentate teroriste, ș.a.m.d., să avem mai multe mandate decât o țară cum e SUA care are peste 200 de milioane de locuitori și este o țintă, după cum vedem, evidentă. Nu se poate. Adică undeva vedeți că sunt niște aberații. S-a ajuns să fie România transformată într-un stat polițienesc și, slavă Domnului, actuala conducere a SRI văd că a luat o atitudine foarte corectă și foarte sănătoasă. Vreau să subliniez că ei sunt cei care au desecretizat protocolul cu Parchetul General, ei sunt cei care desecretizează acum protocolul cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Văd că la nivelul unor instituții care sunt din zonă justiței este o reținere și o tăcere care sunt nejustificate, anormale. Noi trebuie să înțelegem că instituțiile nu sunt făcute ca să servească statul, ci ca să servească cetățeanul și că trebuie să plecăm de la un element cheie care este legat de respectul pentru drepturile și libertățile cetățenilor. În momentul în care lucrurile acestea sunt încălcate, discuția pe ce face președintele, dacă semnează sau nu semnează, că Curtea, nu mai are nicio valoare, că înseamnă că trăim de fapt în afara regulilor elementare ale statului de drept", a conchis președintele ALDE.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, luni, că se va organiza în data de 9 iunie un miting de amploare în Bucureşti pentru susţinerea Cabinetului Dăncilă, acţiuni similare fiind anunţate şi în alte localităţi din ţară. În prelabil, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că, dacă guvernarea va fi preluată în mod nelegitim, atunci PSD va utiliza ”toate mijloacele legale, constituţionale, publice, sociale pentru ca votul cetăţenilor din decembrie 2016 să fie respectat”, inclusiv un miting de susţinere a premierului.Klaus Iohannis a cerut, în mod repetat, demisia premierului Dăncilă, însă șeful Executivului a anunțat că are susținere din partea majorității parlamentare și nu va onora cererea.Liderul PNL, Ludovic Orban, a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret. Plângerea este şi pentru uzurpare funcţie. Pe 17 mai, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a dispus trimiterea plângerii depuse de Ludovic Orban contra premierului Viorica Dăncilă structurii de parchet competente, respectiv DIICOT.Șeful Comisiei de control SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat, joi, că în perioada 2005-2016 mai mult de șase milioane de români au fost interceptați de SRI, dar și că a fost sesizat că în 2012 aproape tot Guvernul și peste 100 de parlamentari au fost interceptați.În schimb, SRI a anunțat, joi, că între 2004 - 2016 au fost solicitate 28.784 mandate de securitate naţională, dintre care puţin peste 9.200 au fost mandate iniţiale, iar numărul de persoane ale căror drepturi şi libertăţi au fost restrânse în baza autorizaţiei a fost de 20.907. Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, a venit, vineri, cu o precizare, spunând că este "profund incorect" să se amestece toate infracţiunile de drept comun pentru care au fost emise mandate de supraveghere tehnică cu cele de securitate națională.SRI mai spune că cifrele apărute în spațiul public nu au fost transmise niciunei instituții.