UPDATE Ludovic Orban: Constituția este încălcată chiar de Curtea Constituțională / Considerăm că nu poate fi luată în considerare această decizie / Poporul este deasupra Curții Constituționale, este suveran

„Chiar Curtea Constituțională încalcă Constituția, călcând în picioare principiul independenței Justiției”, a spus liberalul.



Orban a acuzat „majoritatea politică din CCR, legată de majoritatea PSD-ALDE”, că „tinde să se transforme într-o adunare constituantă, să rescrie textul Constituției” și să „demoleze sistematic tot cadrul constituțional și legal al luptei anticorupție".



„Considerăm că nu poate fi luată în considerare această decizie a CCR și nu poate genera niciun fel de efect în ceea ce privește activitatea sau acțiunile președintelui României”, a spus Orban.





În opinia sa, prin această decizie a CCR „magistrații sunt lăsați la cheremul unui ministru al Justiției numit politic. În plus, este ignorat rolul constituțional al CSM, garantul independenței Justiției.



Orban apreciază că judecătorii CCR nu aveau „nicio calitate să se pronunțe asupra motivelor refuzului președintelui” Klaus Iohannis în condițiile în care Curtea „nu e chemată să decidă dacă refuzul președintelui e legat de motive de legalitate sau de oportunitate”.



„CCR, și spun apăsat acest lucru, nu poate să oblige președintele să facă ceva în contextul atribuțiilor sale constituționale”, a subliniat Ludovic Orban, argumentând că „nu pot șase judecători să afecteze atribuțiile constituționale ale președintelui și să se substituie voinței exprimate” prin votul românilor.



„PNL nu poate să stea nepăsător în fața unei decizii atât de evident neconstituționale și împotriva democrației”, a mai spus el.



Liderul liberalilor a precizat că deasupra CCR se află poporul român.



"Există cineva deasupra Curții Constituționale, iar acel cineva este poporul român. Oricând poporul român poate să decidă pentru că poporul român exercită suveranitatea. Se poate găși orice fel de mijloc constiutional și legal prin care această decizie să nu genereze consecințe" a declarat Orban.



Ulterior, întrebat dacă este posibil un referendum pe această temă, pe care să îl propună președintele, Orban afirmat că "este posibil orice".



Întrebat care ra fi aceste mijloace, Orban a răspuns: Păi v-am dat cel mai bun exemplu, din punctul nostru de vedere, decizia CCR nu poate să îl oblige pe președinte să acționeze în afară constituției, să dea sau să nu dea decizii, să facă sau să nu facă lucruri care sunt în atribuțiile sale legale și constituționale. Decizia CCR nu poate să fie neconstituțională și nu poate să genereze efecte neconstituționale. Se vor găși modalități. Așteptăm motivarea curții constituționale și vom găși taote pârghiile legale și constittuionale pentru a împiedică această manevră ocultă prin care majoritatea politică a CCR încearcă să afecteze regimul demoratic din România.



Noi nu putem acceptă acest precedent și am să va spun de ce. Dacă mâine vine majoritatea parlametnara și îl propune pe Dragnea împotriva legii de funcționare a guvernului premier și președintele refuză, președinții camerelor invocă conflict de natură constituțională, ce o să facă curtea, o să îl oblige pe președinte să îl numească pe Dragnea premier?



Întrebat ce poate face PNL în mod concret, Orban a precizat: "Am evaluat mai multe variante, nu putem să va precizăm până nu apare motivarea. Cu certitudine vom adaugă în textul moțiunii de cenzură că temei și ceea ce se întâmplă cu majoritea politică desemnată de PSD ALDE care încalcă în picioare Constituția. Luăm în calcul și posibilitatea modificării Constituției, pentru că numirile făcute de Camera Deputaților, senat și Președintele României care sunt actori politici sunt prevăzute în Constituție.



Orban a insistat că PNL va fi alături de președintele României. "Cu siguranță vom fi alături de președinte și vom susține toate demersurile președintelui. Președintele va lua deciziile pe care le va consideră necesare, PNL este alături și vom fi alături de el indiferent ce va face majoritatea. Este posibil și un referendum, este posibil orice. Nu vindem pielea ursului din pădure, așteptăm motivarea CCR."