Deputații votează legea care prevede detenție la domiciliu automat pentru pedepsele cu închisoarea de până la un an / Plus: Câte 20 de zile scăzute din pedeapsă pentru fiecare lucrare sau invenție

Principalele prevederi

*Cum este în prezent:



Deputatul USR Stelian Ion a acuzat majoritatea parlamentară că se ocupă de un program de guvernare "paralel" pentru infractori și a dat de înțeles că va lua în calcul să îl conteste la Curtea Constituțională.Una dintre criticile aduse de acesta este și faptul că judecătorul de supraveghere în procedura de liberare condiționată este înlocuit de șeful penitenciarului.Toate aceste modificări au fost dezbătute și votate în comisia juridică acum mai mult de o lună, pe 23 aprilie (dată care apare și pe raportul dat), însă legea a intrat abia acum la votul în plen, raportul fiind înregistrat pe fișa legislativă cu data de 29 mai, ziua de marți.Art.36.- (1) Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.Art.37.- (1) Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani, respectiv persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani pentru fapte comise cu violenţă.La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Art.38.- (1) Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii de cel mult un an, respectiv pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.După art. 38, se introduce un nou articol, art. 38^1, cu următorul cuprins:Art. 38^1Regimul detenției la domiciliuArt.38^1.- (1) În cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an executarea pedepsei se realizează prin detenție la domiciliu, cu excepţia persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă.(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor condamnate care mai au de executat 18 luni până la împlinirea fracţiei minime obligatorii pentru liberarea condiţionată din pedeapsa iniţială a închisorii mai mare de un an.Art. 36(1) Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.Art. 37(1) Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.Art. 38(1) Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult un an.La art. 68, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin (7), cu următorul cuprins:(7) Persoanele condamnate au dreptul de a participa, în condițiile legii, la înhumarea sau incinerea soțului sau a soției, a unui copil, părinte, frate sau soră ori bunic sau bunică.La articolul 96, alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:f) în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie şi inovaţie brevetate.