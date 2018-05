Ponta: Acum poate înțelegeți de ce în mandatele lui Băsescu o mâna nevăzută l-a ajutat mereu pe Dragnea când avea probleme

”Când a văzut că prietenul Liviu are probleme în PSD Traian Băsescu i-a 'împrumutat' nișteparlamentari că să îl ajute să recâștige controlul”, scrie Victor Ponta pe Facebook. Declarația sa vine după ce Gabriela Firea a spus luni seară că cel puțin şapte parlamentari de la mai multe formaţiuni au semnat adeziuni la PSD, în faţa preşedintelui partidului. Săptămâna trecută, cinci parlamentari social-democrați au anunțat că au trecut la Pro România, formațiunea lui Ponta.





”Acum poate înțelegeți de ce în tot timpul mandatelor lui Băsescu o mâna nevăzută a intervenit mereu în ajutor când Dragnea avea probleme cu Teldrum sau cu alte afaceri necurate”, comentează Victor Ponta pe Facebook.





”Gândirea bolșevică a devenit regulă în Conducerea PSD - Dacă pleci din PSD în Opoziție pentru că nu vrei să să susții prostiile și hoțiile lui Dragnea sau ale Guvernului Lui ești numit trădător - dacă pleci din Opoziție și vii la Dragnea în schimbul unor funcții și avantaje din partea Guvernului te numești 'patriot'?? Conducerea PSD a fost acaparată de foști membri PD și PRM / acum le vin în ajutor și cei de la PMP / morală este simplă - dacă ai făcut politică doar în PSD și nu ești din Teleorman nu ai nicio șansă de promovare", continuă fostul premier.





El afirmă că trecerea celor de la PMP în PSD nu are niciun efect pentru o moțiune de cenzură pentru că ”noi, cei de la ProRomania, am anunțat deja că nu votăm să o înlocuim pe Dancila cu Ludovic Orban - dar oricum UDMR a anunțat deja că nu votează ( nicio surpriză) - așa că acest transfer are doar scopul de a-l întări pe Dragnea în bătălia cu pesediștii din partid.”

Ponta

Ponta