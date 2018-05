Victor Ponta a relansat Pro România cu atacuri la PSD. „Suntem un Start Up Party. O societate nu poate progresa scoțând în față analfabeți politic, care se califică doar pentru că sunt obedienți”

​„Marile partide tradiționale au o incapacitate structurală de a se schimba, de a se adapta, și asta v-o spune cineva care a încercat să schimbe un mare partid politic. În fața acestei incapacități de schimbare, un proiect Start Up, mai mic, cu resurse mici, cu riscuri mari, poate să producă beneficii. (...) Dezvoltarea României ține de capacitatea clasei politice de a ține pasul cu dezvoltarea. Să nu ne mai comportăm ca Meșterul Manole. Cei care am format acest Start Up politic avem o gândire europeană”, a spus fostul premier.El a criticat aluziv PSD pentru discursul neadaptat la realități, specific mai degrabă unei societăți totalitare, menționând, printre altele, și că vrea „să facă familia ca acum 1.000 de ani”.„O societate nu poate să progreseze scoțând în față analfabeți politic, care se califică doar pentru că sunt obedienți”, a precizat el.Victor Ponta a făcut apel la foștii colegi să i se alăture.„Sper ca la această echipă să se alăture alți oameni care acum din motive personale stau în locuri în care nu se simt bine. Nu vreau să ni se alăture baronetul, Oprișanii”, a mai spus el.