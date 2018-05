Fostul ministru al Comunicaţiilor Augustin Jianu s-a înscris în partidul lui Victor Ponta: PSD se dovedeşte a fi un partid de diletanţi, de mafioţi fără limite, iar tandemul Dragnea - Dancilă este cea mai mare catastrofă

”Am intrat în politică pentru că am fost convins că schimbarea se poate face numai din interiorul sistemului politic. Am fost mereu împotriva celor care critică de pe margine, fără să se implice, fără să contribuie. De-a lungul anilor am observat cu dezamăgire cum - în PSD, dar şi în alte partide - loialitatea primează competenţei sau eticii. Am văzut cum, rând pe rând, oameni de calitate au fost alungaţi pentru a face loc unor lipitori de afişe. Chiar şi astăzi putem vedea cum analfabeţi „loiali” primesc funcţii de conducere plătite din banii românilor. Trăim cu toţii o realitate tristă şi penibilă”, a scris Augustin Jianu, vineri seară, pe Facebook.Acesta a povestit că ”un lider din PSD” i-a spus cânvda că ”partidul a fost mereu acuzat de corupţie sau de comunism, dar niciodată de incompetenţă”.”Astăzi, PSD se dovedeşte a fi un partid de diletanţi, de mafioţi fără limite, iar tandemul Dragnea - Dancilă este, fără îndoială, cea mai mare catastrofă a istoriei recente a României. În acest moment viitorul este incert, însă un lucru îl ştim cu toţii: ceva trebuie făcut. Schimbarea nu va veni singură. Astăzi mă alătur lui Victor Ponta în proiectul #ProRomania”, a mai scris fostul ministru.Augustin Jianu a fost ministrul Comunicaţiilor în Guvernul lui Sorin Grindeanu şi a fost propus de acesta pentru postul de vicepremier şi ministru al Dezvoltării Regionale, în momentul în care Sevil Shhaideh a demisionat.Jianu a fost primul dintre membrii Cabinetului care şi-au aratat susţinerea pentru Sorin Grindeanu după ce PSD i-a retras sprijinul politic.Şi fostul ministru al Sănătăţii deputatul Nicolae Bănicioiu a anunţat vineri că demisionează din PSD pentru a se alătura partidului lui Victor Ponta, Pro România, acuzând lipsa de consecvenţă şi deprofesionalizarea continuă.