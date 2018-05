Iohannis critică din nou Guvernul: Decidenții politici nu reușesc să înțeleagă că niciun plan de afaceri nu poate fi dus la bun sfârșit cu schimbări frecvente de legislație

”În ciuda apelurilor repetate la predictibilitate economică, inclusiv din partea Consiliului dumneavoastră, se pare că decidenții politici nu reușesc să înțeleagă faptul că niciun plan de afaceri de succes nu poate fi dus la bun sfârșit cu schimbări legislative și fiscale la fiecare guvernare”, a spus șeful stattului.



Iohannis a invocat lipsa de predictibilitate care afectează mediul de afaceri și reduce încrederea în politicile guvernului.



”Anul trecut, țara noastră a înregistrat o creștere economică de 7%, creștere record în cadrul Uniunii Europene. Așa cum am arătat în repetate rânduri, mai mult nu înseamnă neapărat mai bine, dacă determinanții creșterii nu sunt factori sustenabili. De aceea, am atras atenția asupra importanței ca latura cantitativă a creșterii, bazată pe consum, să fie însoțită și de o dimensiune calitativă, bazată pe aportul investițiilor și al exporturilor. Rezultatele economice sub așteptări ale primului trimestru indică, astfel, nevoia unei schimbări în compoziția calitativă a creșterii economice. Însă, dincolo de cifre, mai problematic este faptul că sectorul privat înregistrează o anumită deteriorare a încrederii în perspectivele politicilor economice, un aspect care trebuie să ne pună serios pe gânduri”, a mai spus Iohannis.



În primele trei luni ale acestui an, mediul de afaceri a trebuit să implementeze 217 noi reglementări legate de Codul fiscal, 97 dintre ele chiar din prima zi a anului. În același timp, în primele luni din 2018, numărul suspendărilor, dizolvărilor, radierilor și al insolvențelor, inclusiv în rândul societăților cu participare străină la capital, a fost semnificativ mai mare decât în perioada corespondentă a anului trecut, potrivit datelor de la Registrul Comerțului.

Klaus Iohannis a reluat și acuzațiile potrivit cărora executivul nu acordă atenție dezvoltării infrastructurii și absorbției fondurilor europene, ”aspecte vitale„ pentru IMM-uri și economie, în general.