Deciziile ce țin de administrarea patrimoniului local se vor lua cu votul a jumătate plus unu din consilierii locali aleși, în loc de două treimi ca în prezent. Între mize: transferul patrimoniului Capitalei la companiile înființate de Firea

La Consiliul General al Municipiului București, din 55 de consilieri, 28 sunt PSD plus ALDE, restul de la PNL, PMP și USR, deci PSD/ALDE au majoritate absolută.

Proiectul de cod administrativ a fost inițiat de parlamentarii PSD și ALDE și se află la comisia specială unde se votează amendamentele, urmând să se dea un raport care va fi votat de plenul Camerei Deputaților, apoi va primi, procedural, un nou raport și va intra la votul final în Senat. Comisia speicală este prezidată de fostul vicepremier din guvernul Mihai Tudose, deputatul PSD Marcel Ciolacu.Ce s-a votat în comisie (de precizat că este un vot pe un amendament, urmează un vot pe raport):Art. 177:"Hotărârile privind translativitatea dreptului de proprietate se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. mm), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.(…)"Translativitatea se referă la vânzarea, cumpărare, schimbul de terenuri sau donația, dar nu și concesionare și închiriere. "Au dreptul să facă și prin vânzare, cumpărare și donație și tot ce ține de proprietar" a detaliat președintele comisiei de cod administrativ, deputatul PSD Marcel Ciolacu.De asemenea, s-a votat, tot la art. 177, că:"Se adoptă cu majoritatea absolută prevazuta la alin 5 lit ll) a consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:a) hotărârile privind bugetul local;b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.g) hotărârile privind administrarea patrimoniuluih) alte hotărâri necesare bunei funcționări a consiliului local stabilite prin legi speciale sau regulamentul de funcționare a conslilui local."Modificările au fost asumate de toți membrii comisiei, mai puțin senatoarea USR Florina Presadă, și votate de aceștia, inclusiv de cei de la PNL.Cătălin Deaconescu, consilier general PNL, este de părere că este un mare pas înapoi în ceea ce priveste democrația locală."Este un mare pas înapoi în ceea ce priveste democrația locală. Majoritățile de jumătate plus unu sunt extrem de volatile, mai ales în comunitățile mici, se schimbă de mai multe ori pe parcursul unui mandat. De aceea patrimoniul trebuie protejat prin impunerea unei majorități mai mari pentru adoptarea hotărârilor. Atlfel, ne putem aștepta să existe un risc mărit legat de păstrarea patrimoniului unităților administrativ tetitoriale. În ceea ce privește companiile municipale recent înființate, dna Firea le va putea da în administrare orice bun public cu voturile majorității PSD-ALDE. Având în vedere cine sunt cei care conduc aceste companii și faptul că activitatea acestora este în continuare extrem de opacă, consider că acest lucru este extrem de periculos!”, a declarat acesta, pentru HotNews.ro."Această modificare este o lovitură dată funcționarii sistemului democratic la nivelul administrației publice locale. Controlul democratic al reprezentanților politici asupra înstrăinării patrimoniului comunității locale era unul dintre puținele instrumente la îndemâna opoziției pentru blocarea abuzurilor puterii. În București, această modificare va însemna că majoritatea PSD-ALDE va putea trece gestiunea bunurilor din patrimoniul PMB în gestiunea Companiilor Municipale, cu efecte dezastruoase pentru bucureșteni. Deocamdată, în lipsa unei majoritați de 2/3 a PSD-ALDE-PMP în Consiliul General acest lucru a putut fi evitat. PSD face legislație cu dedicație. Dedicația este pentru primarii PSD in frunte cu Gabriela Firea", a declarat și Roxana Wring, liderul consilierilor USR din Consiliul General.Ce patrimoniu vrea să dea primarul Gabriela Firea în administrare societăților comerciale proaspăt înființate:- delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A.. Proiectul include lista parcarilor care vor fi administrate de companie;- delegarea serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. Proiectul include lista străzilor, podurilor și pasajelor care vor fi administrate de companie;- delegarea gestiunii activităților privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.Proiectul include lista semafoarelor care vor fi administrate de companie;- delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Municipiul București către Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.- delegarea serviciului public de administrarea a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din municipiul București către Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.- delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local aflat sub responsabilitatea Municipiului București prind activitățile de amenajare, întreținere și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice către Compania Municipală Agrement S.A.- delegarea serviciului de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din componența serviciilor publice de administrarea a domeniului public și privat de interes local din municipiul București către Compania Municipală Cimitire București S.A.- delegare a gestiunii serviciului de întreținere, reparații curente și administrarea a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului) către Compania Municipală Imobiliara București S.A.Serviciile au fost delegate deja către aceste companii, însă nu a putut fi dat în administrare și patrimoniul - lista de bunuri și serviciu.