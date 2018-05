Tăriceanu: Dau asigurări că Pilonul II nu se desființează

"Nu am discutat despre Pilonul II (la întâlnirea cu premierul Viorica Dăncilă, n.r.) pentru că și eu v-am spus, și premierul v-a spus un lucru clar... Am văzut la una dintre televiziuni și mi se pare că a făcut și studio în Parlament, să discute despre Pilonul II. Ce să vă spun decât încă o dată că nu se desființează. Am văzut și o campanie lansată de PNL, e dreptul lor să dezinformeze cetățenii. Nu se desființează Pilonul II. Nu poate fi vorba de așa. (...) Deci, ca să fiu clar, nu se stopează nici contribuțiile, așa cum a apărut știrea din motive care înțeleg că țin de greșeala Comisiei de prognoză", a spus Călin Popescu Tăriceanu, potrivit Mediafax.Președintele ALDE a afirmat că așteaptă finalizarea analizei făcute de Ministerul Muncii."Statul nu poate să fie complet detașat de ceea ce se întâmplă cu banii cetățenilor la Pilonul II. Guvernul este preocupat, după cum vă spun că suntem și alții preocupați. Eu sunt preocupat. În ce sens? Vrem să avem o imagine clară asupra randamentului pe care îl au banii depuși la Pilonul II, vrem să vedem ce se întâmplă cu banii investiți din Pilonul II, încotro se duc, care este impactul lor asupra economiei. O serie de elemente. Acesta este motivul pentru care o astfel de analiză e necesară, dar nu se pune, sub nicio formă problema desființări Pilonului II. În același timp, așa cum un părinte are grijă de copiii lui, este normal să vedem ce se întâmplă cu Pilonul II. De aici, mai departe, toate știrile false, toate distorsiunile care s-au produs, în fine, aceasta e lumea în care trăim",a mai spus Tăriceanu.