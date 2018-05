Revine superimunitatea pentru judecătorii CCR: pot fi urmăriți penal, dar nu și arestați sau trimiși în judecată fără acordul a două treimi dintre ei. Bonus: pensii speciale mai mari

Ce mai prevede legea - art 66 modificat:



Ce spune art. 66 în prezent:



Proiectul de lege, care a fost inițiat de deputatul Adnagi Slavoliub de la minorități, a fost adoptată cu 171 voturi "pentru", 91 "împotrivă" și 9 abțineri și va merge la Senat, care este for decizional.O altă modificare față de forma trimisă la promulgare este eliminarea articolului ce prevedea că "judecătorul care a fost numit pentru restul de mandat al unul alt judecător va putea fi numit, la reînnoirea Curții Constituționale, pentru un mandat complet de 9 ani".(2) Încuviințarea prevăzută la alin 1 se da cu votul a două treimi din numărul judecătorilor Curții Constituționale, după ascultarea judecătorului în cauza.(3) Pentru infracțiuni săvârșite de judecătorii Curții, urmărirea penală și trimiterea în judecată se fac numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar competență de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție.(4) În caz de infracțiune flagrantă, judecătorii Curții pot fi reținuți și supuși percheziției, PROCURORUL GENERAL (în loc de ministrul justiției - n.r.) informându-l de îndată pe președintele Curții Constituționale.(5) Judecătorul trimis în judecată penală poate fi suspendat prin decizia plenului Curții Constituționale, adoptată cu votul a două treimi din membrii Curții. În cazul unei decizii de achitare, suspendarea încetează, iar în cazul unei decizii definitive de condamnare, mandatul de judecător al Curții încetează de drept."În prezent, cei care încuviințează reținerea sau arestarea sunt forurile care au propus respectivul judecător în funcție - Camera Deputaților, Senatul sau Președintele României. În plus, în prezent, dacă un judecător CCR este trimis în judecată este suspendat de drept din funcție.(1) Judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi arestaţi sau trimişi în judecată penală decât cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, al Senatului sau a Preşedintelui României, după caz, la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.(2) Competenţa de judecată pentru infracţiunile săvârşite de judecătorii Curţii Constituţionale aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.(3) De la dată trimiterii în judecată penală, judecătorul Curţii Constituţionale este suspendat de drept din funcţia să. În caz de condamnare definitivă, el este exclus de drept, iar în caz de achitare, suspendarea încetează."Judecătorii CC cu o vechime în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior de cel puțîn 25 de ani, indiferent de vârstă și de dată pensionarii, beneficiază, la cerere, de pensie de serviciu egală cu 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile avute. Pentru fiecare an care depășește vechimea menționate, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul, fără a oputea depăși. Pensia astfel stabilită se actualizează în raport cu indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile aferente ale judecătorilor Curții Constituționale. Pensia de serviciu se recalculează, la cerere, prin adăugarea vechimii dobândite in funcția de judecător după dată stabilirii acesteia.În ipoteza în care calitatea de pensionar a fost dobândită înainte de intrarea în exercițiul mandatului, pensia aflată în plată se recalculează potrivit prevederilor alin (1).Pensia de serviciu poate fi cumulată cu orice venituri realizate.Beneficiarii pensiilor aflate în plata pot opta pentru pensia de serviciu potrivit prevederilor prevăzute la alin. (1).La inceterea mandatului, că urmare a expriarii termenului acestuia sau a imposibilității exercitării sale din motive de sănătate, judecătorii Curții Constituționale beneficiază de o suma egală cu indemnizația netă de 6 luni.Judecătorii CC au dreptul la pașaport diplomatic."