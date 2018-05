Orban îl somează pe Dragnea să înceteze cu amenințările: Vom ataca cu o moțiune de cenzură

”Vă somez să încetați campania de intimidare a funcționarilor, a procurorilor și a cetățenilor. Am văzut cu stupoare cum a ajuns să îi ameninte și pe jurnalisti spunând că riscă să fie pasibili de comiterea unor infracțiuni. Am văzut că ați declanșat un linșaj la adresa mea (...) Nu voi face niciun pas inapoi”, a spus Orban.El a declarat că liberalii vor ataca cu o moțiune de cenzură, fără însă a da prea multe detalii. Liberalul a susținut doar că membrii conducerii PNL urmează să discute marți strategia în așa fel încât să fie maximizate șansele ca moțiunea să treacă de votul Parlamentului. În context, acesta a spus că opoziția are dreptul să depună o singură moțiune de cenzură pe sesiune, iar PNL va face cu siguranță acest demers până la 30 iunie când aleșii intră în vacanță.”Vom discuta cu toți parlamentarii, mai puțin cu Liviu Dragnea”, a declarat el, întrebat dacă va discuta și cu Victor Ponta.Orban a mai spus că nu este impresionat nici de intenția PSD de a organiza un miting. ”Nu mă sperie nici anunțatul miting pe care vreți să-l faceți. În susținerea cui? A dvs? Mă îndoiesc că românii ar veni în susținerea analfabetismului funcțional și a incompetenței”, a comentat el.Președintele PNL a afirmat că este dreptul său constituțional să sesiseze autoritățile și are chiar ”obligația morală” de a interveni atunci când se comit încălcări ale legii. ”Ce să fac dacă niște hoți intră în apartamentul vecinului? Să mă uit în continuare la tv? Nu, chem poliția”, a spus el.