Conducerea PSD discută astăzi dacă organizează miting de susţinere a premierului Dăncilă

PSD se reuneşte, luni, în şedinţa Biroului Permanent Naţional (BPN), unde ar urma să fie luată în discuţie şi varianta organizării unui miting de susţinere a premierului Viorica Dăncilă, după ce liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o sesizare penală împotriva acesteia, acuzând-o de uzurparea funcţiei, de prezentarea cu rea-credinţă de informaţii preşedintelui României, de înaltă trădare şi de divulgarea de informaţii secrete de stat, în legătură cu Memorandumul adoptat de Guvern privind mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit news.ro. Conducerea PSD a acuzat că în spatele plângerii penale s-ar afla preşedintele Klaus Iohannis, care practică şantajul pentru a prelua guvernarea. Întrebat despre eventuala suspendare a preşedintelui Iohannis, Liviu Dragnea declara vineri că este importantă stabilitatea ţării, dar asta nu înseamnă că social-democraţii vor sta "cu mâinile încrucişate”. Şedinţa BPN al PSD este programată de la ora 11.00 la Parlament, iar social-democraţii ar urma să discute despre varianta organizării unui miting de susţinere a premierului Viorica Dăncilă. Preşedintele interimar al PSD Timiş, Călin Dobra, a declarat că social-democraţii sunt pregătiţi ”inclusiv de a ieşi în stradă”, pentru a o susţine pe Viorica Dăncilă. De altfel, liderii PSD din regiunea de vest au semnat, sâmbătă, la Timişoara, o rezoluţie prin care susţin actualul Guvern şi transmit conducerii naţionale a partidului că sunt pregătiţi să iasă în stradă pentru susţinerea prim-ministrului.”În cadrul Comitetului Executiv al PSD Timiş am avut o întâlnire lărgită, o întâlnire regională, unde au participat preşedinţii organizaţiilor judeţene, Hunedoara, Caraş- Severin, Arad şi Timiş, precum şi vicepreşedinţii regionali, Natalia Intotero şi Mihai Fifor. În cadrul acestei întâlniri regionale, la care au fost prezenţi şi parlamentarii PSD din regiune, pe lângă problemele tehnice, politice, discutate, un lucru important e faptul că s-a aprobat prin vot o rezoluţie de susţinere a doamnei premier Viorica Dăncilă, pentru că s-a transmis un mesaj foarte clar şi din partea membrilor PSD Timiş, şi din partea liderilor din regiune, acel mesaj că avem nevoie de stabilitate, acel mesaj că România nu îşi mai permite schimbarea primului ministru si a echipei guvernamentale şi un mesaj că organizaţia PSD la nivel naţional, prin măsurile şi programul de guvernare pentru care am fost votaţi de către oameni, este pe drumul cel bun.Chiar dacă se încearcă prin toate mijloacele să se denatureze acest adevăr, toţi, în unanimitate, au votat această rezoluţie de susţinere, au transmis un mesaj foarte clar celor doi vicepreşedinţi regionali (Natalia Intotero şi Mihai Fifor - n.r.), de a transmite conducerii naţionale că suntem pregătiţi inclusiv de a ieşi în stradă, dacă va trebui să susţinem, pentru că nu cred că este normal şi corect ca organizaţia PSD să piardă guvernarea atâta timp cât a fost aleasă în 2016 de oameni”, a declarat Dobra.Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat duminică, la Parlament, că dacă PSD va organiza un miting de susţinere a premierului Viorica Dăncilă, atunci membrii ALDE vor participa la această acţiune. Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut de trei ori demisia premierului Viorica Dăncilă, în ultimele săptămâni, iar joi liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) împotriva acesteia, acuzând-o de uzurparea funcţiei, prezentarea cu rea-credinţă de informaţii preşedintelui României, înaltă trădare şi divulgarea de informaţii secrete de stat, în legătură cu Memorandumul adoptat de Guvern privind mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.Plângerea - care a fost declinată către DIICOT - îl vizează şi pe liderul PSD, Liviu Dragnea, acuzat de divulgarea de informaţii secrete de stat, după ce a făcut publice informaţiile referitoare la Memorandumul pe tema mutării ambasadei. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susţinut că plângerea penală depusă de liderul PNL este ”o tentativă de lovitură de stat”, ”o acţiune violentă, nedemocratică, neconstituţională a lui Iohannis şi a celor care îl susţin de a bloca un Guvern” şi că orice persoană care susţine acest demers va fi complice la diferite infracţiuni.El a spus că preşedintele Iohannis practică şantajul pentru a prelua guvernarea şi că nu se poate avea niciun fel de relaţie cu şeful statului. "Mie mi se pare o acuzaţie dementă (acuzaţia de înaltă trădare - n.r.), nu o acuzaţie gravă. Această sesizare e concepută şi redactată la Cotroceni şi cred că în foarte scurt timp vom avea cu toţii acces la textul acestei plângeri. Vom constata cu toţii că a fost concepută la Cotroceni şi e ca urmare a ameninţărilor pe care preşedintele le-a îndreptat către doamna Dăncilă.Cu toţii vom vedea în curând, sper, această plângere penală. O să ne dăm seama din textul ei de foarte multe lucruri. E vorba de dorinţa lui Klaus Iohannis de a prelua brutal guvernarea, ocolind alegerile democratice, preluând-o în urma unor ameninţări, practicând şantaj prin uneltele sale, punând presiune din ce în ce mai mare pe primul ministru al României, punându-l pe Orban să considere acte de înaltă trădare acţiunile externe ale unui prim-ministru ales democratic, care are întâlniri externe aşa cum are orice om din lumea democratică”, a declarat Liviu Dragnea.Întrebat dacă în acest context ar mai putea avea o relaţie instituţională cu preşedintele Iohannis, Dragnea a răspuns: "Nu se poate avea niciun fel de relaţie cu Klaus Iohannis. Doreşte să fie şeful statului, şeful românilor, dar noi nu putem avea o relaţie cu cineva care se consideră tătucul acestei ţări. Nu a venit nimic din partea Cotroceniului, absolut nimic, cel puţin în acest an şi jumătate.Cu toate solicitările făcute de mine, domnul Tăriceanu, primul ministru, nu a fost niciun demers de a ne convoca la o discuţie aşezată despre priorităţile majore ale României”. Întrebat despre eventuala suspendare a preşedintelui Iohannis, Liviu Dragnea a spus: "Mai important decât Klaus Iohannis este România şi stabilitatea acestei ţări. Dar asta nu înseamnă că vom sta cu mâinile încrucişate”.De asemenea, filialele PSD au transmis mesaje de susţinere a premierului Viorica Dăncilă, denunţând o "lovitură de stat", o ”tentativa predictibilă de preluare abuzivă a puterii de stat” şi afirmând că este un scenariu care a mai avut loc în 2015, când premierul de la acea vreme, Victor Ponta, a fost ”demis” din funcţie după ce şeful statului i-a cerut demisia de cinci ori. După demersul lui Orban, miniştrii au transmis şi ei mesaje de susţinere a premierului.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, că premierului Viorica Dăncilă "i se fabrică o situaţie penală", afirmând că Ludovic Orban este "o slugă", iar Administraţia Prezidenţială "nu este ceea ce ar trebui să fie". Întrebată dacă PSD ia în calcul suspendarea preşedintelui Iohannis, Carmen Dan a spus că "este o decizie care se va lua în partid". Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a spus, duminică seară, la Antena 3, că PSD se va apăra cu toate mijloacele pe care le are pentru a împiedica "o lovitură de stat în desfăşurare", susţinând că partidul nu mai este în situaţia din 2015, când Victor Ponta s-a retras, de teamă."Acum avem un premier care vrea să meargă înainte şi nu se sperie de această prostie", a afirmat Vasilescu.