Proiect PSD: Militarii cu studii "civile" pot deveni ofiţeri până la vârsta de 40 de ani

Potrivit Statutului cadrelor militare în vigoare, ofițerii în activitate provin din rândul absolvenților cu diplomă de licență ai instituțiilor militare de învățământ, al maiștrilor militari și subofițeri în activitate, absolvenți cu diploma de licență ai instituțiilor civile de învățământ superior, cu profil corespunzător specialităților militare, care au vârsta de cel mult 35 de ani. Inițiatorii propun majorarea acestei vârste la 40 de ani.Propunerea legislativă, aflată în prezent la Camera Deputaţilor pentru dezbatere, prevede modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. În expunerea de motive se arată necesitatea posibilităţii cadrelor didactice de urcare a cadrelor militare în ierarhia gradelor şi funcţiilor, dar şi adaptarea legii la situaţia actuală din domeniul salarizării şi pensiilor militare.''Prezenta iniţiativă legislativă urmăreşte pe de o parte clarificarea unor situaţii juridice punctuale care se impun a fi corelate odată cu apariţia unor acte normative noi în domeniul salarizării, pensiilor militare, reformei în domeniul sănătăţii iar, pe de altă parte îşi propune reaşezarea piramidei de grade şi funcţii şi posibilitatea de evoluţie în cariera militară a diferitelor categorii de personal prin măsuri proactive de motivare şi fidelizare, în contextul în care instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se confruntă cu un puternic deficit de personal, generat de ieşirile masive din sistem din perioada 2016-2017'', se arată în expunerea de motive.O altă modificare cerută în proiectul legislativ este legat de crearea dreptului cadrelor militare femei în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, care se află în concediu pentru îngrijirea copilului, să li se ia în considerare la stabilirea stagiului în grad perioada în care au fost în acest timp de concediu.De asemenea, iniţiatorii cer modificarea articolului care priveşte posibilitatea de a refuza, motivat participarea la acţiunile militare desfăşurate în afara României, astfel încât elevii sau studenţii care au unul sau ambii părinţi invalizi de gradul I şi II, să poată refuza participarea, indiferent de Instituţia la care studiază.În prezent, articolul prevede excepţia de la activităţile internaţionale a elevilor sau studenţilor cu părinţi invalizi de gradul I şi II, numai dacă aceştia studiază la instituţii militare de învăţământ."Cadrele militare în activitate au obligaţia să particpe la misiuni în afara teritoriului statului român, în funcţie de cerinţele Ministerului părării Naţionale, pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin convenţii şi tratate internaţionale. Se face excepţie atunci când: unul dintre ambii părinţi sunt invalizi de gradul 1 sau 2, indiferent de vârstă şi nu mai are alţi fraţi sau surori majori, apţi de muncă ori mai are fraţi sau surori, dar aceştia nu pot contribui la întreţinerea părinţilor deoarece sunt elevi şi studenţi la instituţiile militare de învăţământ ori sunt invalizi de gradul 1 sau 2 ori aceştia execută o pedeapsă privativă de libertate", se arată în forma actuală a legii.Iniţiativa legislativă a social-democraţilor a fost depusă la Camera Deputaţilor, prim for sesizat, Senatul fiind decizional.