Ce argumente invocă Ludovic Orban pentru plângerea împotriva premierului Dăncilă: Nu accept să închid ochii când sesizez lucruri grave care afectează interesele fundamentale ale României

„difuzarea de informații cu caracter secret”

„uzurparea de funcție”

„refuzul de informare al președintelui, ascunderea de informații legate de decizii care pot afecta interesele statului român”

„Această sesizare e depusă de mine, în calitate de cetățean al României. Am făcut acest demers pentru ca l-am considerat o obligație morală. Niciodată nu am acceptat să închid ochii, să tac, sa fiu pasiv atunci când am sesizat lucruri grave care afectează interesele fundamentale ale României”, a spus liderul liberalilor, într-o conferință de presă susținută la Iași.Acesta a argumentat că evoluțiile actuale „riscă să distrugă orice urmă de credibilitate a României pe plan extern” dar și „punți construite în zeci de ani de România și alte țări”, o aluzie la intenția mutării ambasadei României în Israel la Ierusalim.Orban a acuzat faptul că „interese fundamentale ale României” sunt „puse ca la talcioc de Dragnea si acoliții lui pentru diferite interese de natură personală”.„Nu am putut să mă prefac că nu văd cum România e făcută praf de un clan de pigmei obișnuiți să se joace cu lopățica pe malul lacului Belina”, a spus Ludovic Orban.Ce posibile infracțiuni acuză liderul PNL:„Nu pot să accept ca un clan certat cu legea, cu bunul simț, cu democrația, cu interesele fundamentale ale României să dinamiteze relațiile externe” ale țării, a continuat acesta, subliniind că a fost și este „unul din cei mai mari susținători ai parteneriatului strategic cu SUA, al unor relații cât se poate de strânse cu Israelul”, dar și al poziției României de „stat european, care își respectă toate obligațiile asumate prin statutul de membru al UE”.