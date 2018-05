Deputatul PSD Cătălin Nechifor, fost șef Consiliu Județean Suceava, trece la partidul lui Victor Ponta

"Alături de #VictorPonta. Din nou de la capăt. Începem o construcție #ProRomania și la Suceava. După 16 ani în PSD a venit momentul în care sa îmi dau seama ca niciodată sa nu spui niciodată. Mi-am făcut datoria fata de PSD, am avut și împliniri și dezamăgiri, dar viata merge mai departe și ma bucur sa fiu din nou alături de oameni care au fost lângă mine. Am trecut prin multe, am învățat și pe pielea noastră despre real politics, nu sunt penal, apropo nici baron local n-am reușit sa fiu, cu toate ca, între noi fie vorba, în 2012 puteam să-i pun pe unii sa meargă și pe sarma cu capul în jos, ca asa erau obișnuiți. Și în final, asa ca în Bucovina va spun Hristos s-a inaltat!" a scris Nechifor pe pagina sa de Facebook.Nechifor a fost președinte al Consiliului Județean Suceava în perioada 2012-2016 și a mai avut un mandat de deputat între 2008 și 2012.Potrivit CV-ului său , deputatul a absolvit în 2013 studii postuniversitare "de informații" la Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul".La rândul său, Victor Ponta a declarat joi, la Suceava, unde s-a aflat alături de Nechifor, că Pro România este o alternativă la "dezamăgiţii" din PSD, dar şi pentru cei care nu văd o variantă în PNL sau USR, potrivit Agerpres.Ponta a precizat, într-o conferinţă de presă, că a ales Suceava pentru prima sa ieşire ca "nou om politic", pentru că aici şi-a început cariera politică în 2002."Nu mai sunt penal. Am redevenit un om bun şi am prins din nou ideea şi energia necesară pentru încerca să continui nişte lucruri pe care le-am lăsat neterminate în 2015 şi de a face alte lucruri şi mai bune. În 2002, cariera mea politică, cu bune şi cu rele, a pornit de la Suceava, aşa că, fiind sentimental şi legat de acele momente, prima mea ieşire în calitate de nou om politic am făcut-o tot la Suceava, alături de Cătălin (deputatul PSD Ioan Cătălin Nechifor n.r.) şi cu siguranţă mă voi vedea şi cu alţi foşti colegi, prieteni, oameni cu care m-am cunoscut şi cu care am încercat să fac lucruri bune. Din motive care ţin de conducerea PSD, eu nu mai sunt membru al PSD, dar eu rămân pro-pesedişti. Sunt doar anti-Dragnea şi cred că e de datoria mea să fac acest lucru", a spus Ponta.El a mai afirmat că noul proiect politic Pro România este "o alternativă pentru toţi cei ca mine şi ca alţii ca mine, şi anume toţi cei care au votat PSD şi sunt dezamăgiţi, cei care au considerat că PSD a avut cele mai bune guverne, Guvernul Năstase şi Guvernul Ponta şi acum are cel mai hazliu guvern şi pentru cei care nu văd în USR, PNL o variantă".Ponta a precizat că, până în prezent, opt deputaţi au trecut la Pro România, iar săptămâna viitoare vor fi zece.Nechifor a precizat că, luni, îşi va anunţa la trecerea la Pro România, în Parlament. El va coordona organizarea Pro România în judeţul Suceava şi în zona de nord a ţării.Ponta a fost achitat, în prima instanță, în dosarul Turceni-Rovinari.