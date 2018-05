Dacian Cioloș: 2016 a fost cel mai performant an, au intrat în țară peste 7 miliarde de euro

Fostul premier, Dacian Cioloș, a scris, miercuri, pe Facebook, citând raportul SAR, că ”2016 a fost cel mai performant an, au intrat în țară peste 7 miliarde de euro”. ”Dacă noi am fost guvernul zero atunci, comparativ, guvernele PSD/ALDE sunt căteva miliarde bune pe minus”, a scris liderul Mișcării România Împreună.

Acesta critică astfel PSD-ALDE pentru o comunicare mincinoasă.

Postarea lui Dacian Cioloș:

”Comunicarea coaliției de guvernare este făcută de oameni agresivi și cel mai adesea lipsiți de bun simț. Oameni care trăiesc din scandal și minciună. Oameni plătiți să acopere adevărul cu mult, mult zgomot. Ei au reușit să convingă o bună parte a românilor că Guvernul Cioloș a fost "zero" la absorbția fondurilor europene și mulți i-au votat. Acum, după trei guverne ale domnului Dragnea, putem să comparăm cifrele pe un grafic clar făcut de o organizație independentă. Dacă noi am fost guvernul zero atunci, comparativ, guvernele PSD/ALDE sunt căteva miliarde bune pe minus. Și asta nu numai la fonduri europene.

2016 a fost cel mai performant an, au intrat în țară peste 7 miliarde de euro.

Restul e minciună, propagandă, manipulare și mult scandal. România are nevoie de profesionalism și bun simț și nu de politica de circ și mici atât de specifică coaliției de guvernare”.