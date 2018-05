​LIVEText/VIDEO Comisia Iordache finalizează dezbaterile pe Codul Penal: Amendamentele lui Nicolicea și ale lui Rădulescu, respinse de PSD

Vezi aici o transmisiune video a ședinței:Iordache amintește de cele trei proiecte ale lui Rădulescu care au fost adoptate tacit de Camera Deputaților : "Ce pot să vă spun din partea grupului PSD - nu am susținut si nu vom susține aceste proiecte. Pentru noi este important ca acele trei proiecte care vizează Legea 303, Legea 304 și Legea 317 care au fost discutate și dezbătute în cadrul comisiei speciale. De ce au fost lăsate să treacă tacit? Asta e altă discuție".Apoi, Iordache menționează amendamentele ALDE la Codul Penal care se referă la fapte grave cu violență : "Noi le vom respinge".Iordache spune că va exista un singur proiect de lege privind Codul Penal, toate celelalte proiecte privind codul penal vor primi raport de respingere.***"O serie de instituţii au depus amendamente, o serie de instituţii au depus comentarii. Acolo unde doriţi să interveniţi la fiecare articol în parte, am convenit, indiferent de partide, să ascultăm punctele de vedere ale dumneavoastră. În momentul în care vom termina parcurgerea întregului Cod penal, săptămâna viitoare să facem şi Codul de procedură civilă, care are un număr mic de articole, şi apoi începem, prin vot, să tranşăm, ţinând cont de amendamentele şi observaţiile pe care le-aţi făcut, să le adoptăm", a precizat Iordache, în urmă cu o săptămână, într-o şedinţă a comisiei, citat de Agerpres.