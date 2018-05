​LIVE VIDEO Dragoș Pătraru, audiat la Comisia de cultură din Camera Deputaților: Controlul editorial exercitat de noua conducere a TVR este total și insuportabil pentru jurnaliști

Principalele declarații:



Vezi mai jos o transmisiune LIVE VIDEO realizată de PNL"Aș face o precizare, pentru că s-a intrat iar în logica politica. Ceea ce se întâmplă în TVR nu a început de acum 7 luni, se întâmplă de foarte mult timp și credem că nu ar trebui să se mai întâmple. Nu suntem noi de vină ca societate. După 50 de ani de intuneric comunism, este foarte greu sa intelegi mecanismele democrației. După 30 de ani de la Revoluție, lucrurile astea nu mai pot fi acceptate. Apar din ce în ce mai multe voci cu privire la faptul că oamenii nu mai tolerează asta și a început să ceară de la presă altceva. Nu putem face peste noapte. Rolul nostru ca jurnaliști, al publicului este să îndreptăm toate aceste tare.Curtea americană de justiție spunea în 2008, comentând dificultățile financiare ale presei, că o democrație nu poate funcționa în lipsa unei prese independente și foarte puternice. Depinde de toți actorii implicați. Eu nu am venit aici să spun uitați ce băieți ok suntem noi.Vă reamintesc că de la Digi24 am plecat deși mai aveam doi ani de contract cu o valoare dublă pentru că ni s-a spus printr-o hârtie că noi reprezentăm comania care deține licența și nu ale publicului."Să ne imaginăm că dvs dl președinte al comisiei de cultură ați ajunge PDG al TVR."*Pune înregistrare cu Gigel Știrbu în care spune despre o emisiune că este o "hazna"."Cam atât am avut de spus."Eu nu mă aflu aici pentru a o apăra pe Dna Doina Gradea, sunt aici pentru a face niște aprecieri personale pentru a atrage atenția asupra ipocriziei. Am venit pregătit cu niște înregistrări. Presiuni editoriale - da, vă spune sincer că presiuni editoriale sunt peste tot în lume. Cred că după ce o să difuzez o scurtă înregistrare care este publică. Dacă ați fi PDG al TVR, cam cum ați fi în postura asta?*pune înregistrae publică în care se aude Pătraru vorbind despre audiențăCum vă apucă pe dvs splina și ficații și vreți să îl bateți pe colegul Cristache?"Eu nu sunt PDG al SRTv, eu sunt jurnalist. Îmi asum tot ce fac. Nu este în discuție faptul că eu aș fi imaculat.Ați prezentat niște înregistrări și sigur că era vorba acolo de un limbaj licențios la dna Gradea. Să nu vină nimeni din nicio redacție că acest limbaj nu se regăsește în toate redacțiile. Limbajul licențios.Contextul este că eu vorbeam despre părarea unora despre oamenii care trebuie să muncească pe 2 lei. Nu discutăm despre limbajul licențios. Că oamenii au ales să interpreteze așa e problema fiecăruia."Da. Noi am aflat că una dintre producțiile care urmau să dispară, înainte de venirea dnei Gradea, este Starea Nației, am aflat că trebuie să dispară Ora de știri. Un control mai mare la știri. Irina Radu nu a avut curaj să le facă și a fost adus cineva.Motivele pt care raportul de anultrecut a fost respins, nu există niciun motiv concret. Noi am strâns dovezi în sensul ăsta, am provocat-o pe Doina Gradea să vorbească despre asta. Astăzi am publicat un material despre ce se întâmplă la Cluj.Vedeți în materialul publicat pe blog azi cum se implica Doina Gradea în matinal, dădea SMS-uri. Septimiu Sărățeanu a anunțat că atunci când îi expiră contractul pleacă.Implicări directe la știri (face referire la Ionuț Gheorghe, acreditat pe Guvern - n.r.).Spune că erau discuții private. Eram în biroul PDG, eu producător plătit pe drepturi de autor, și discutam despre viitorul emisiunii. Amenințarea pe care am făcut-o și mi-o asum a fost că dacă pe 8 ianuarie nu intrăm pe post plecăm. Totl a început cu acea indicație (de Crăciun să o lăsați mai moale).Dl Raicu Cornea a condiționat plata salariilor (membru în CA din partea minorităților - n.r.), a trimis un intermediar, ne-a zis nu va eliberează plata pe luna februarie dacă nu prezentați această situație (câte materiale despre putere și câte despre opoziție - n.r.). I-am trimis o scrisoare că se află pe terenul abuzului în serviciu. După ce l-am amenințat că îl dăm în judecată, a acceptat eliberarea salariilor.Atunci când a fost numit noul CA, am spus că noi avem o problema cu câțiva oameni de acolo. Apropo, la Lisabona a fost și dna Smaranda Vornicu, membru în CA.(Vorbește de dl Blebea care a ajuns iar în CA din partea Guvernului, fiind cel care a făcut presiuni privind plagiatul lui Gabi Oprea când era membru în CA din partea UNPR).O altă problemă o aveam cu dl Petcu de la PNL, dânsul fiind un plagiator dovedit. Cred că oamenii trebuie să știe. Ni s-a cerut desfășurătorul emisiunii, scriptul. Le-am dat câteva zile, apoi am zis că nu este ok. I-am făcut o adresă dlui care ne-a cerut această situație care ne-a amenințat, am trimis desfășuratorul până la ora 21.30 așa cum prevede contractul.Cam astea au fost presiunile vizibile unde au existat acte. O alta presiune a fost scoaterea reluării de pe tvr2. Reluarea de dimineață la care se uita multă lume a fost mutată la ora 5.30. Suntem singura producție de la TVR1 care suntem plătiți în funcție de audiență, dacă nu facem 1,5 suntem scoși de pe post.: Înțeleg că nu mai procedăm ca săptămâna trecută. Eu nu am venit cu un material pregătit. Cu rugămintea să nu mai intervină politicul și frecușurile dintre dvs. Noi tocmai am mai publicat niște lucruri care întăresc ceea ce publicăm de mai bine de 10 zile. Cel mai important lucru nu este Starea nației, nu asta este miza, ci ceea ce se întâmplă acum în SRTv acolo unde controlul editorial exercitat de noua conducere este total și insuportabil pentru jurnaliști.Un membru al comisiei cere să fie audiat si președintele Radioului public, Georgică Severin.Gigel Știrbu, președinte al comisiei, citește din informarea privind deplasarea echipei TVR la Eurovision în Lisabona: "Din 24 persoane, 18 au fost membri ai staff-ului care au fost într-un city break prelungit. Decontul este de 55.000 euro deplasare plus alte 150.000 euro taxa de participare."