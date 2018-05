​VIDEO Codul penal în comisia specială: să fie sau nu soacra exclusă de la răspunderea penală pentru favorizarea făptuitorului? Iordache: "Despre soacre, numai de bine"

Redăm în continuare toate luările de poziție și dialogul dintre parlamentari pe tema "soacrei".



Ce propune PSD în proiectul de lege:



Ce propune grupul senatorial ALDE ca amendament:



Ce spune CSM, punct de vedere citit în ședința comisiei:



Ce problemă a ridicat procurorul Irina Kuglay de la Parchetul general:



Ce a susținut secretarul de stat Mariana Moț, Ministerul Justiției:



Urmărește înregistrarea video a ședinței de miercuri (dezbaterea începe aprox la minutul 40):



Mai mult, senatorul, legea prevede astfel:"Art. 269: Favorizarea făptuitorului(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.""Alineatul (3) al articolului 269 se modifică şi va avea următorul cuprins:„(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie sau afin până la gradul II, nu se pedepseşte.”"La articolul 269, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie , nu se pedepseşte, cu excepția favorizării în cazul infracțiunilor comise contra vieții, integrității corporale sau a sănătății persoanei.” ""S-a apreciat că extinderea cauzei de nepedepsire până la afinii de gradul II nu se justifică, întrucât nu se poate prezuma că între autorul unei infracţiuni şi afinul său de gradul 2 există acelaşi legături afective ca între membri de familie.""Cred că mai trebuie avută în vedere și împrejurarea că, modificând noțiunea de membru de familie, din partea generală, după cum ați discutat, în care întră nu numai soțul ci și soțul din urmă cu 5 ani, deja o bună parte din infracțiunea asta este dezincriminată. Ceea ce aduce în discuție poate că noțiunea din partea generală nu ar trebui să cprinda sfera la care v-ați oprit, ci paote în cazul fiecărei infracțiuni să se precizeze dacă îi vizează sau nu pe fostul soț sau concubin. Dacă prin membru de familie se înțelege și fostul soț, cel care savârseste o infracțiune cu violență împotriva fostului soț intră la o cauza de agravare care astăzi nu îi este aplicată. Dacă prin mmembru de familie se înțelege nu doar nevasta actuală ci și fosta nevasta de care m-am despărțit acum 4 ani, îi agravez situația poate nu în spiritul legii. Poate noțiunea de membru de familie ar trebui la fiecare infracțiune precizată. Ar fi o metodă laborioasă, de luat fiecare text în parte.""Din punctul nostru de vedere, propunerea de modificare cuprinde o singură diferența repsectiv că favorizarea săvârșită și de un afin, sau de un afin până la gradul 2 nu se pedepsește. Nu avem observații pentru eventuală neconstituționalitate a acestei completări. Expunerea doamnei procuror paote fi de interes dar cred că ne ducem mult mai prea mult și complicăm lucrurile. Textul așa cum este în vigoare credem că se referă la noțiunea de membru de familie și afin - la ce moment ne raportăm? La momentul săvârșirii infracțiunii. Și atunci nu ne mai ducem în urmă cu un număr de ani, sau după dată săvârșirii faptei respective pentru că am complică modul de reglementare."Aceeași poziția a avut-o și judecătoarea Georgeta Ciungan: "Forumul judecătorilor apreciază că nu se justifică, întrucât relațiile dintre rude nu sunt asemănătoare celei cu afini, nefiind întemeiate pe relații de afectivitate la fel de profunde (cu rudele - n.r.)."Cei de la PNL și USR au luat cuvântul pentru a anunța că se opun modificării."Nu se justifică o astfel de excludere de la răspundere penală pentru un afin, adică de soacră, socru, cumnat. Persoane cu care nu ai o legptură de sânge, ai sau nu ai o relație apropiată.": "Aș face un comentariu. Eu cred că din moment ce vom da o definiție a familiei, acea definițe trebuie avută în vedere la orice capitol unde această sintagmă apare. Nu pot reglementa familia la un articol într-un sens, la un alt articol în alt sens. Problema pe care ați ridicat-o legat de violență în familie - evident, acea violență în familie, chiar dacă este vorba între un soț și o fosta concubina ea poate să fi existat acel eveniment în perioada când conviețuiau. Deci nu este o violență pur și simplu între două persoane necunoscute care s-au întâlnit la cârciumă și s-au îmbătat amândoi. Și în această situația agravantă își are locul. Poate ne mai gândim, deci durata pe care o punem acolo la conviețuire, de 5 ani, de 3 ani.Legat de deciziile CCR, trebuie să le respecți. Sunt general obligatorii. Trebuie să deducem ce a înțeles CCR și să o punem în aplicare.: "Nu a zis nicăieri Curtea că trebuie să asimilăm relația cu afinii relației de familie.""Nu voiam să intervin, dar mai descretim puțin filmele. Am văzut că are dl deputat o problema cu soacră și de asta tot insistă cu afinii. Iar că o completare juridică - văd că treaba cu afinii merge de exemplu atunci când discutăm despre incompatibilități, conflict de interese, dar nu merge aici. Vizavi de cum tratăm din punct de vedere juridic problema afinității.": "V-ați referit la mine, domnule senator?"Florin Iordache: "Nu, la domnul Marton Arpad."Stelian Ion: "Că nu știm la care soacră vă referiți.": "Da, despre soacre, numai de bine.