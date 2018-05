UPDATE Rovana Plumb, despre Siegfried Mureșan: "Un cal troian al lui Traian Băsescu în PNL" / Cum răspunde europarlamentarul

"Am văzut cum a fost prezentată cu surle și trâmbițe trecerea domnului Siegfried Mureșan de la PMP, la PNL. Practic, un act de trădare a fost prezentat ca un mare succes politic, iar un traseist de duzină e prezentat drept noua stea a politicii românești. Acesta este „facelift”-ul cu care vrea să se prezinte PNL în viitoarele alegeri euro-parlamentare. S-ar putea să aibă însă o mare surpriză. Din ceea ce se zvonește, domnul Mureșan nu ar fi altceva decât un cal troian al lui Traian Băsescu – cea mai simplă cale prin care PMP mai poate obține încă un fotoliu în Parlamentul European pe listele PNL", a afirmă în comunicat ministrul.Plumb îl acuză pe Mureșan și de "limbaj suburban", fără a preciza exact la ce declarații se referă."M-a surprins limbajul suburban, total inadecvat cu poleiala de european rasat în care se prezintă acest domn. Este o contradicție care îți sare în ochi, între limbajul grosolan și CV-ul pompos cu care defilează domnul Mureșan. Nu îmi dau seama dacă așa este dânsul într-adevăr sau dacă s-a contaminat deja de la liderii PNL, care s-au remarcat recent prin acest tip de limbaj agresiv, bădărănesc și ofensator", a mai spus ea.Mureșan a participat luni la ședința conducerii PNL, iar la final, a anunțat împreună cu Ludovic Orban înscrierea în partid.Mureșan a transmis HotNews.ro o reacție la comunicatul liderului organizației de femei a PSD, în care o acuză pe aceasta de "incompetență", afirmând că PSD "trebuie să dea socoteală pentru fondurile UE pe care le pierdem".Acesta amintește de solicitarea DNA de urmărire penală a Rovanei Plumb, cerere respinsă de parlamentari.Ce spune Mureșan:"Observ că ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, mă atacă pentru a ascunde incompetența sa și a PSD în gestionarea afacerilor europene. Realitatea este, însă, următoarea:Doar 11% absorbție a fondurilor europene pentru cadrul financiar multianual 2014 - 2020, în condițiile în care au trecut, iată, două treimi din perioada bugetară. Procentul de 16% anunțat ieri este umflat fiindcă, la cei 11%, absorbție reală, doamna Plumb a adăugat și cei 5% prefinanțarea de la Comisia Europeană;440 de milioane de euro, fonduri europene pentru mediu PIERDUTE de România în fostul ciclu financiar al UE. Absorbția pentru ciclul 2007 - 2013 s-a realizat până în decembrie 2015, iar doamna Plumb a fost ministrul Mediului în perioada mai 2012 - martie 2014. Astfel, o mare parte din vină pentru acești bani pierduți o poartă doamna Plumb.Doar un raport - și acela nelegislativ - în cei aproape 5 ani în care doamna Rovana Plumb a fost europarlamentar. Ca o comparație, în 4 ani de mandat în Parlamentul European, am deja 8 rapoarte ca raportor și 29 de rapoarte ca raportor al Grupului PPE, printre care și cel mai important, cel privind bugetul Uniunii Europene;Cerere de urmărire penală a Rovanei Plumb pentru abuz în serviciu în Dosarul Belina unde se estimează un prejudiciu de 8,8 milioane de lei. Cererea a fost respinsă de colegii PSD - ALDE din Parlamentul României.În plus, există un lucru pe care nu i-l voi ierta niciodată doamnei ministru Rovana Plumb pentru că, din cauza incompetenței sale, câteva sute de oameni au pierdut șansa unui nou loc de muncă. Concret, în 2014, în primele luni de mandat în Parlamentul European, eu am obținut 3,5 milioane de euro fonduri europene nerambursabile pentru persoanele disponibilizate de la Combinatul Mechel de la Câmpia Turzii. Acești bani au mers la Ministerul Muncii care trebuia să-i folosească pentru crearea de locuri de muncă. Din păcate, însă, ministerul condus pe atunci de Rovana Plumb nu a cheltuit toți banii în timp util. Astfel, circa 2,3 milioane de euro s-au întors la Uniunea Europeană și sute de locuri de muncă nu au mai fost create așa cum ar fi trebuit.PSD și Rovana Plumb trebuie să dea socoteală pentru fondurile UE pe care le pierdem din cauza lor. Românii au nevoie de autostrăzi, căi ferate noi, spitale modernizate, bani pentru școli și grădinițe mai bune.Haideți să intrăm într-o dezbatere pe fapte, pe rezultate. Aveți curaj?"