Senat: Persoanele acuzate de evaziune fiscală vor scăpa de răspundere penală  dacă se achită integral prejudiciul / ”Prioritară este recuperarea banilor, nu trimiterea oamenilor la închisoare”

"Am renunţat la urmărirea penală dacă prejudiciul este achitat integral în cursul urmăririi penale şi am adăugat noi, pe lângă penalităţile legale de plătit care rămân în continuare, şi un anumit cuantum, un plus de 50% care se aplică la suma datorată pentru a descuraja evaziunea fiscală. Şi important de spus - această procedură se poate aplica unei persoane o singură dată. (...) E o prioritate pentru noi recuperarea prejudiciului şi aducerea banilor la buget şi nu trimiterea oamenilor la închisoare", a precizat iniţiatorul amendamentului, preşedintele Comisiei juridice, senatorul PSD Robert Cazanciuc.El a adăugat că rolul legiuitorului este acela de a preveni săvârşirea unor fapte. "E o renunţare la urmărire penală, o soluţie prevăzută în Cod în anumite condiţii. Poate beneficia de o asemenea procedură cu o penalitate de 50% o singură dată, tot ca o formă de descurajare şi de a-i învăţa pe oameni că anumite fapte pot să aibă anumite consecinţe deosebit de grave dacă ele sunt repetate. Interesul statului nu este de a cheltui sume cu cei care au greşit, ci de a recupera în primul rând prejudiciul, pentru a descuraja neplata taxelor", a afirmat Cazanciuc.În expunerea de motive a proiectului se arată că, "având în vedere faptul că, în cazul infracţiunilor de evaziune fiscală, cel mai important este recuperarea prejudiciului suferit de stat, iniţiatorii propun o motivare a celor care comit astfel de fapte pentru a acoperi prejudiciul creat. În plus, trebuie avut în vedere că scopul pedepselor este prevenţia, reeducarea, dar şi recuperarea prejudiciilor şi nu menţinerea persoanei în detenţie, fapt ce atrage şi mai multe cheltuieli din partea statului. Proiectul pentru modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, iniţiat de parlamentari PSD, va fi supus dezbaterii plenului Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată.