Ludovic Orban: Nu cred că a existat dupa Revolutie atâta prostie în guvern / Dăncilă e pe post de mobilă. Cred că şi jandarmul ce o păzeste are mai multe putere

"Nu cred că a existat dupa Revolutie atâta prostie în guvern. Cum să pui premier profesoară de lucru manual, ministrul de Interne-măcar o punea pe cealaltă că aia a fost secretară la şcoala din Videle, ministrul Economiei să te uiţi ce diferenţă are între scoală si facultate, i se spunea Debilul, asta era porecla lui, să îl pui la Economie, este ceva de noaptea minţii.





Dragnea este paranoic, nu suportă decât oameni mai proşti decât el. Dacă îi spune unul la ureche ca Fifor vrea să îi ia locul, îl execută instant. A distrus orice logica de numire. Nu mai conetază criteriile de competenţă, cât de prost să fii, dacă asculţi poruncile lui Dragnea, eşti bun pentru orice poziţie în România.





Liderul PNL a criticat şi ultima intervenţie televizată a premierului.





"Dăncilă e pe post de mobilă. Cred că şi jandarmul ce o păzeste are mai multe putere. (...) Nici măcar în interviu regizat în care exista sufleor ca la teatru, doamna Dăncilă la Ciutacu avea un sufleor, nici măcar aşa nu au fost în stare să o împiedice să facă iarăşi nişte gafe. De asta am şi spus, am o uşoară milă, dacă are familie care o iubesc, sper să aibă, prieteni să îi spună să meargă acasă", a mai spus Orban.





Ludovic Orban, despre administraţie: Toate scroafele suite în copac care populează administraţia





Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat sâmbătă, la Tulcea, că e nevoie de o reformare a aparatului administrativ, în prezent fiind prea multe agenţii şi ministere, dar şi angajaţi "luaţi de la coada vacii, toate scroafele suite în copaci" care ocupă posturi pe alte criterii decât competenţa.





"Nu poţi ţine 160 si ceva de agenţii care se calcă în picioare. Avem deconcentrate în agricultură- seminţe, zootehnice, e ceva de noaptea minţii. În condiţiile în care avem criza pe piaţa forţei de muncă, investitori care vor să investească în România nu iau decizia pentru că nu este mână de lucru calificată. Şi noi ne permitem să ţinem beizadelele planatate de PSD şi ALDE şi toate celelalte partide, şi incompetenţii, toţi oamenii luaţi de la coada vacii, toate scroafele suite în copac, care populează administraţia şi care şi-au bătut joc de adevăraţii funcţionari care au încercat să facă o carieră în adminstraţie bazată pe profesionalism", a declarat Ludovic Orban, la Tulcea.





Liderul NL spune că este nevoie de o remaniere guvernamentală şi de reducerea numărului de ministere la o treime.





"Este o zăpăceală în administraţie cum nu a existat niciodată. Trebuie să facem reformă. Guvernele PNL aveau 8-9 miniştri. În Europa media e de 13-14 miniştri. Ce să faci cu 28 de ministere care se calcă pe bătături şi îşi inventează atribuţii", a mai declarat Orban.

”Să nu ne mirăm, dacă o să fie, Doamne fereste, să desemneze comisarul european, o desemnează pe Dăncilă. Oricum au trimis-o la Parlamentul European, unde nu a deschis gura că nu a avut cine sa îi scrie textele, acum vedem ca are cine, dar nu ştie să le citească (...) Acest guvern e condus de Dragnea, Vâlcov, Sheidehh, Stănescu", a declarat Ludovic Orban, la Tulcea.